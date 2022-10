Caro bollette, gli italiani spengono i fornelli: la reazione dopo i rincari secondo il sondaggio di Coldiretti

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

Il rincaro delle bollette di luce e gas ha portato gli italiani a decisioni drastiche per cercare di risparmiare quanto più possibile per evitare la stangata a fine mese. Se con la luce si è deciso di tenere il più possibile spenti elettrodomestici o luci in casa, fronte gas aumentano sempre più i cittadini che hanno deciso di spegnere i fornelli per indirizzarsi verso cibi pronti.

Fornelli spenti, la soluzione alla crisi

A svelare questo andamento è stata Coldiretti, che attraverso un sondaggio sull’impatto del caro energia nelle cucine del Bel Paese ha evidenziato che gli italiani hanno deciso di spegnere i fornelli per risparmiare. Secondo i dati raccolti, infatti, quasi un italiano su cinque (19%) per risparmiare ha già rinunciato all’uso dei fornelli, cucinando di meno e indirizzandosi verso pietanze che non necessitano di essere cotte.

Solo il 27% dei cittadini dichiara di non aver cambiato le proprie abitudini di consumo in cucina, mentre la restante parte ha preso dei provvedimenti per cercare di evitare brutte sorprese in bolletta.

Gas spento? Come risparmiare

Per sostenere l’impegno dei cittadini per il risparmio, i cuochi-contadini di Campagna Amica hanno preparato un vademecum possa aiutare tutti a far fronte alla crisi. La guida, che va dal fare attenzione all’uso delle stoviglie al modificare tempi e modalità di cottura, consente di cucinare senza sentire il peso della stangata.

Tra i consigli si legge: “Meglio usare pentole che consentono il risparmio di energia come quella a pressione o per cotture plurime (bollitura e vapore) e utilizzare il coperchio quando è possibile”. Importante, anche, utilizzare il fornello adeguato alle dimensioni della pentola che si sta utilizzando e verificare che la fiamma del fornello sia di colore blu, che indica efficienza nella combustione.

“Ridurre la cottura dei cibi – prosegue Coldiretti – per gustare bocconi più croccanti, al dente, leggermente al sangue vuol dire ingerire cibi con un più alto contenuto di nutrienti, assaporarne gli aromi originari degli ingredienti e soprattutto masticare di più aiutando moltissimo la digestione”.

Tra le altre indicazioni c’è anche quella per risparmiare energia elettrica cucinando. Infatti, scegliendo di scongelare i cibi togliendoli qualche ora prima dal congelatore permette di non utilizzare il forno a microonde.