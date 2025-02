Caos a Monza, uomo lancia oggetti dal balcone: passanti spaventati e vetrina di un negozio spaccata

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un uomo di 55 anni è stato segnalato all’Autorità Giudiziaria per danneggiamento aggravato e getto pericoloso di cose in luogo pubblico a Monza. L’episodio è avvenuto nella mattina di mercoledì 19 febbraio 2025, quando la Polizia di Stato è intervenuta in via Vespucci.

Intervento della Polizia

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, una pattuglia è stata inviata sul posto dopo che un uomo, affacciato al balcone della propria abitazione, ha iniziato a lanciare oggetti in strada, colpendo la vetrina di un negozio e danneggiandola. Diversi i passanti che si sono spaventati guardando la scena. Fortunatamente, nessuna persona è rimasta ferita.

Identificazione del responsabile

Gli agenti, giunti sul luogo, hanno raccolto le prime informazioni dai testimoni, identificando rapidamente il responsabile. Si tratta di un cittadino italiano di 55 anni, già noto alle forze dell’ordine per precedenti reati contro il patrimonio e sottoposto a misura di sicurezza.

Condizioni dell’uomo

L’uomo è stato trovato all’interno della propria abitazione in uno stato visibilmente alterato. Per questo motivo, è stato richiesto l’intervento del personale del 118, che ha deciso di trasportarlo presso il locale nosocomio per accertamenti sanitari e le relative cure.

Conseguenze legali

I poliziotti hanno proceduto a segnalare il cittadino all’Autorità Giudiziaria per le ipotesi di reato di danneggiamento aggravato e getto pericoloso di cose in luogo pubblico. L’episodio ha destato preoccupazione tra i residenti di Monza.

