Tifosi della Sampdoria denunciati: allo stadio con bastoni, tubi multistrato e attrezzi agricoli

Tre tifosi della Sampdoria sono stati denunciati dalla Polizia di Stato di Genova per possesso di materiale pericoloso. L’episodio è avvenuto l’8 marzo 2025, nei pressi dello stadio L. Ferraris, durante le fasi di deflusso della partita contro il Palermo. I giovani sono stati trovati in possesso di oggetti atti a offendere, violando le normative vigenti sugli stadi.

Dettagli dell’operazione

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, i tre giovani, di cui due minorenni, sono stati fermati intorno alle 20.20 nei pressi di Ponte Serra. Durante un controllo effettuato dal personale Digos e dai Carabinieri, sono stati trovati in possesso di 4 bastoni in legno per attrezzi agricoli, 15 aste rigide costituite da porzioni di tubo multistrato per impianti idraulici e 7 artifizi pirotecnici, nascosti in un sacchetto.

Conseguenze legali

Il materiale pericoloso è stato sequestrato e il sequestro è stato convalidato. I tre tifosi sono stati accompagnati in Questura per l’identificazione e successivamente denunciati. La loro posizione è attualmente al vaglio per l’adozione di eventuali misure di sicurezza. Fino a una condanna definitiva, vige la presunzione di innocenza per gli indagati.

