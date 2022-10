Canadair precipita sull'Etna durante un'operazione antincendio, si teme per i due piloti

Giornalista appassionato di fact checking, crime e pizza. Tabagista e caffeinomane, dal 2016 collabora con Bufale.net e dal 2018 lavora per Optimagazine nella sezione musica. Divoratore di libri d'inchiesta, dischi e carboidrati, combatte il disturbo d'ansia con iniezioni di metal e shoegaze.

Un canadair è precipitato sull’Etna durante un’operazione di spegnimento di un incendio. La tragedia si è consumata a Linguaglossa, località in cui si è verificato il rogo.

Canadair precipita sull’Etna: cos’è successo

Il canadair ha colpito le pendici dell’Etna per poi precipitare. Poco dopo si è verificata un’esplosione.

Nella mattina di giovedì 27 ottobre l’aereo ha fatto rifornimento d’acqua in mare per portarsi a Linguaglossa, sul monte Carcinea, dove è stato inviato per un’operazione antincendio. Alle 15:30 il disastro.

🔴Canadair dei @vigilidelfuoco precipitato durante antincendio boschivo sul Monte Calcinera, provincia di CT. Il velivolo sarebbe precipitato a seguito dell’urto della carena contro la costa della montagna. Al lavoro sul posto le squadre USAR

[#27ottobre ore 17:20] pic.twitter.com/xl3FxPm6L8 — Dipartimento Protezione Civile (@DPCgov) October 27, 2022

Secondo una prima ricostruzione fatta dalla Protezione Civile su Twitter, l’aereo sarebbe precipitato “a causa dell’urto della carena contro la costa della montagna”.

Le dichiarazioni della Protezione Civile

Il capo della Protezione Civile della Sicilia Salvo Cocina ha riferito al ‘Corriere della sera’: “Le mie squadre lo hanno visto precipitare, poi si è alzata una colonna di fumo”.

Quindi: “L’aereo è completamente distrutto. Ci sono state diverse esplosioni dopo lo schianto, ora i vigili del fuoco stanno cercando i due piloti che sono della società Babcock che fornisce il servizio dei Canadair in Italia”.

Si teme per i due piloti

Secondo alcune fonti i corpi dei due piloti risultano dispersi, per il momento non arrivano conferme ufficiali sulla loro morte.

Sul posto sono in corso le operazioni da parte del 118, gli esperti speleo alpino fluviale, i carabinieri e il gruppo Forestale.