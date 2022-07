Brescia, tragedia a Sale Marasino: 23enne cade dalla moto e viene mortalmente travolto da un'auto

Tragedia nel bresciano dove un ragazzo di 23 anni, Roberto Gigola, ha perso la vita in un incidente stradale. Il dramma si è consumato mercoledì pomeriggio intorno 17.15 in Via Provinciale, a Sale Marasino, la litoranea che costeggia il lago d’Iseo, a pochi passi dal porto commerciale.

La ricostruzione dell’incidente

Il ragazzo era a bordo della sua moto Ktm quando, a fronte di un rallentamento, avrebbe urtato con lo specchietto un furgone Ford Transit. Chi ha assistito all’incidente ha riferito che il giovane non stava viaggiando ad alta velocità. Tuttavia, nel cadere, è finito sulla corsia opposta dove stava transitando una Kia Sportage, che l’ha travolto. Roberto è morto sul colpo, a nulla sono serviti gli interventi di soccorso. I rilievi sono stati affidati ai carabinieri.

Disagi sulla litoranea

La litoranea in cui si è verificato l’incidente è rimasta chiusa per ore, fino alle 21 circa. Diversi gli automobilisti che si sono trovati in coda. Inizialmente ci sono stati strombazzamenti da parte di alcuni viaggiatori ritrovatisi imbottigliati nel traffico. Le lamentele sono state presto messe a tacere da alcuni passanti che sono stati testimoni della tragedia.

Fonte foto: ANSA

“Morto, ragazzo, tutto chiuso”, ha riferito una turista tedesca in un italiano elementare ad un uomo esasperato dalla coda che si è subito calmato nell’apprendere la notizia.

La salma di Roberto Gigola è stata trasferita all’obitorio dell’ospedale, a disposizione dell’autorità giudiziaria: già nelle prossime ore è attesa la data dei funerali.

Chi era Roberto Gigola

Classe 1999, la vittima aveva compiuto 23 anni nel marzo scorso: appassionato di sport, era tifoso della Juventus e militava nella squadra di Sale Marasino come portiere.

Tra le sue passioni anche le moto e la musica. Circa un mese fa aveva partecipato al Firenze Rocks. Lascia nel dolore mamma Ivonne, papà Agostino e il fratello Cristian.