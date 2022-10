Bonus 550 euro per i lavoratori part time: quali sono i requisiti per ottenerlo ed entro quando fare domanda

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

Un nuovo bonus da 550 euro è pronto a essere erogato in favore dei lavoratori part time. La procedura per poterlo ottenere è già attiva e la richiesta potrà essere inviata tramite il portale dell’Inps, ma attenzione ai requisiti per poterlo chiedere e, soprattutto, le date di scadenza per poter presentare la domanda.

Bonus 550 euro, a chi è rivolto

Il bonus di 550 euro, introdotto dall’articolo 2 bis della legge di conversione del Decreto Aiuti, è rivolto ai lavoratori con contratto part time ciclico verticale. Si tratta di una indennità una tantum per il 2022 che non concorre alla formazione di reddito.

A beneficiarne possono essere i soggetti che nel 2021 hanno svolto attività lavorativa con questa modalità contrattuale, con periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa e complessivamente compresi tra 7 e 20 settimane. Al momento della presentazione della domanda, inoltre, i lavoratori in questione devono rispettare anche i seguenti requisiti:

non essere titolari di rapporti di lavoro dipendente;

non percepire indennità di disoccupazione (NASpI) né trattamenti pensionistici diretti

Come si legge nel testo del decreto, per la misura sono stati stanziati 30 milioni di euro per il 2022 (qui invece vi abbiamo parlato del bonus 200 euro di ottobre).

Come chiedere il bonus

Per poter beneficiare del bonus di 550 euro, i lavoratori interessati devono inviare la domanda esclusivamente in modalità telematica utilizzando i servizi messi a disposizione dall’INPS. La procedura, già attiva, può essere inoltrata selezionando la prestazione “Indennità una tantum per i lavoratori a tempo parziale ciclico verticale”, disponibile sul sito INPS.

Per poter selezionare e inviate la domanda dovrà essere seguito il percorso “Home page – Prestazioni e servizi – Servizi – Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”. L’accesso al servizio è possibile solo tramite autenticazione con le credenziali:

SPID, di livello 2 o superiore;

CIE;

CNS

In alternativa, è possibile richiedere l’indennità una tantum anche tramite i Patronati, oppure chiamando il Contact Center Multicanale al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuito) o al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori). Una volta presentata la domanda sarà possibile visualizzare e scaricare le ricevute, monitorare lo stato di lavorazione della domanda e se necessario aggiornare le informazioni relative alle modalità di pagamento.

Entro quando presentare la domanda

I lavoratori con contratto part time ciclico verticale possono ricevere il contributo una tantum presentando la richiesta all’INPS entro il 30 novembre 2022.

Si tratta dell’ennesimo bonus varato dal Governo che, insieme a quello che aiuta a pagare le bollette, è una boccata d’ossigeno per l’economia degli italiani.