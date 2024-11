Maria Anghileri scala Confindustria, nuova presidente dei Giovani imprenditori: chi è, cos'è il gruppo Eusider

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Maria Anghileri è la nuova presidente dei Giovani imprenditori di Confindustria. Lecchese, classe 1987, Anghileri è la quarta generazione del gruppo di famiglia Eusider, colosso nel settore siderurgico. La sua elezione, avvenuta nella mattinata di venerdì 29 novembre con oltre il 95% dei voti del Consiglio nazionale, sancisce un consenso unanime all’interno del movimento.

Nuova presidente dei Giovani imprenditori di Confindustria

Come riporta Ansa, nel suo discorso di insediamento Anghileri ha delineato una visione chiara per il quadriennio 2024-2028: “Imprese, persone, Europa saranno le nostre parole chiave. Come giovani imprenditori, dobbiamo trovare opportunità nel cambiamento e percorrere nuove strade con coraggio”.

Tra i suoi progetti principali spicca il “Cantiere delle policy”, che mira a sviluppare analisi strategiche con think tank e centri di ricerca, e il “Business Friendly Index”, uno strumento per valutare l’impatto delle politiche europee sulla competitività industriale italiana.

Fonte foto: ANSA

Maria Anghileri è la nuova presidente dei Giovani imprenditori di Confindustria

Chi è Maria Anghileri

Anghileri porta con sé una solida formazione accademica. Laureata in Giurisprudenza presso l’Università Bocconi, ha perfezionato i suoi studi alla Columbia University e alla Harvard Business School, dove ha completato il programma Owner President Management.

In ambito associativo, dal 2015 ha ricoperto incarichi di crescente responsabilità, fino a diventare vicepresidente nazionale con delega alla cultura d’impresa.

La squadra di presidenza di Anghileri sarà composta da nove vicepresidenti, espressione della varietà territoriale e settoriale del sistema Confindustria.

Tra questi, figure provenienti da Toscana, Veneto, Calabria, Emilia-Romagna e altre regioni, a testimonianza di un movimento coeso e orientato al rilancio del tessuto economico nazionale.

Gruppo Eusider: i numeri

Il gruppo Eusider, da cui proviene Maria Anghileri, rappresenta una delle eccellenze italiane nella siderurgia.

Con 18 sedi distribuite su tutto il territorio nazionale, 900 dipendenti e una capacità produttiva di circa1,5 milioni di tonnellate annue, è un simbolo del Made in Italy industriale.