Bombola esplode e distrugge un'osteria di Abano Terme vicino Padova: boato spaventoso, paura tra i residenti

La quiete di Abano Terme, in provincia di Padova, è stata squarciata dal boato di un’esplosione nella mattinata di mercoledì 19 aprile: decine le telefonate che sono arrivate ai centralini dei numeri d’emergenza.

Cosa è successo ad Abano Terme

Come riporta ‘Padova Oggi’, poco dopo le ore 9 si è verificata un’esplosione che ha causato danni “enormi” all’osteria ristorante ‘Cacio e Pepe’.

I Carabinieri si stanno occupando delle indagini utili a far chiarezza sulla causa dell’esplosione, ma al momento l’ipotesi più accreditata sarebbe quella del mal funzionamento di una bombola situata all’interno del locale.

L'esplosione è avvenuta ad Abano Terme, in provincia di Padova, in Veneto.

Le segnalazioni dei cittadini

Il forte boato è stato udito anche a diverse centinaia di metri dal luogo dell’esplosione. Sono state decine le telefonate ricevute dai centralini dei numeri d’emergenza.

I soccorsi sul luogo dell’esplosione

Nell’arco di pochi minuti nella zona in cui è stata segnalata l’esplosione sono giunte diverse squadre dei Vigili del Fuoco, che hanno provveduto immediatamente a transennare l’area.

Non risultano feriti, ma i danni provocati dall’esplosione al noto locale di Abano Terme sono descritti come “incalcolabili”. Le indagini sull’origine dell’esplosione sono affidate ai Carabinieri.

Il post sulla pagina Facebook dell’osteria Cacio e Pepe

Sulla pagina ‘Facebook’ dell’osteria ‘Cacio e Pepe’, alle ore 11,47 di mercoledì 19 aprile è stato pubblicato un post in cui si legge: “Si avverte la Gentile clientela che a causa di una perdita di gas c’è stata una deflagrazione distruggendo mezzo locale. Al momento non sappiamo i tempi per ripristinare il tutto e la riapertura del locale”.

Nel messaggio pubblicato sulla pagina social dell’osteria, i titolari del locale si definiscono “amareggiati e distrutti anche nell’anima“, ma hanno assicurato che faranno di tutto “per tornare il prima possibile”. Il post si conclude così: “Fino alla fine sempre più forti!”.

Tra i commenti al post, i titolari hanno poi confermato che fortunatamente non ci sono stati feriti a causa dell’esplosione. In pochi minuti il messaggio pubblicato su ‘Facebook’ ha fatto il pieno di solidarietà: tanti i commenti dei clienti che hanno espresso la loro vicinanza ai titolari del locale per quanto accaduto.