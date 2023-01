Bologna, le urla del figlio salvano la madre: l'allarme a un passante dopo l'accoltellamento

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

“Aiuto, papà ha accoltellato mamma e lei sta per morire“. Un grido d’allarme che spezza il silenzio della vigilia di Natale a Bologna, in via Rialto, una richiesta d’aiuto che ha permesso a una 25enne di salvarsi grazie al soccorso di un passante che è entrato in casa e ha chiamato subito l’ambulanza. A pronunciare quelle parole è stato il figlio di 8 anni, il maggiore di tre, che è diventato l’eroe della madre in una situazione drammatica.

Il litigio e l’aggressione del papà

A raccontare la storia è il Corriere della Sera, che ricostruendo quanto successo alla vigilia di Natale a Bologna ha spiegato come un bimbo di 8 anni sia riuscito a salvare la mamma. In via Rialto, in un B&B dove una donna di 25 anni si era trasferita insieme ai tre figli in attesa che l’appartamento che i servizi sociali le avevano assegnato fosse pronto, si stava infatti per consumare una tragedia.

Poco prime delle 8 del mattino, infatti, è andata in scena una brutale aggressione, con l’ex della donna protagonista. L’uomo, che si era fatto molto violento, entrando nella struttura si era fatto minaccioso e la stessa donna, tramite WhatsApp, aveva chiesto aiuto ai genitori. “Papà devi venire qui, non se ne vuole andare e sta facendo casino. Portalo via da qui” i messaggi della 25enne al padre, poi la videochiamata del nipote e gli attimi drammatici.

“Sta ammazzando la mamma” ha detto il piccolo col cellulare della donna. Intanto la 25enne, vittima di pugni e coltellate da parte dell’ex, si trova a terra agonizzante.

“Mamma sta morendo”: il grido d’aiuto

E in quel momento che il più grande dei tre figli scappa dall’appartamento e comincia a urlare in strada. “Papà sta uccidendo la mamma. Salva la mamma, salvala” il grido d’aiuto del piccolo a un passante, che senza pensarci due volte è entrato in casa e ha trovato la donna in bagno di sangue e boccheggiante.

Urlava ai bimbi di non avvicinarsi mentre lui chiamava i soccorsi e i vicini si prendevano cura di loro.

L’audizione protetta del piccolo

L’uomo, che ha provato a uccidere l’ex, è ora in stato di fermo. Secondo il giudice che ha convalidato il suo arresto si tratta dell’ennesimo caso di violenza definito come “solo l’epilogo gravissimo“. L’uomo, infatti, è un “soggetto incontrollabile” che già in passato si era fatto notare dalle forze dell’ordine.

Il figlio, sentito in audizione protetta, ha raccontato i momenti che si potevano trasformare in tragedia: “Ha preso l’asciugamano e ha cercato di strozzare la mamma. Ha visto le forbici nel lavandino e l’ha accoltellata“.

“Litigavano spesso ma non si sono mai picchiati. Sono molto arrabbiato con il papà, voglio che lo arrestino. Tra un po’ lo prendevo io a coltellate” il racconto del piccolo. Intanto la mamma si trova ancora in ospedale, ma le sue condizioni sono in miglioramento.