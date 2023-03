Bollettino Covid settimanale di venerdì 31 marzo: i dati su contagi e morti in Italia regione per regione

Giornalista pubblicista dal 2014. Da oltre 10 anni si occupa di comunicazione e informazione sul web, scrivendo di vari argomenti: dallo sport alla cronaca, passando per la politica e lo spettacolo. Ha collaborato anche con importanti quotidiani e magazine cartacei ed emittenti radio e tv.

Nella giornata del 31 marzo, come ogni venerdì, è stato reso noto il bollettino settimanale che fotografa la situazione relativa al Covid-19 in Italia.

Quanti casi di Covid-19 ci sono oggi in Italia

Nel periodo compreso tra il 24 e il 31 marzo 2023, in Italia si sono registrati complessivamente 21.883 nuovi casi di Covid-19 in Italia. I tamponi processati sono stati in tutto 442.819.

Nella settimana precedente, cioè quella compresa tra il 17 marzo e il 23 marzo, i casi di Covid-19 nel nostro Paese erano stati 22.256, a fronte di 442.154 tamponi eseguiti.

Quante persone sono morte per Covid nell’ultima settimana in Italia

Stando a quanto riportato nell’ultimo bollettino sul Covid-19 in Italia, nella settimana 24-31 marzo sono decedute 156 persone. Il dato è in calo rispetto al precedente bollettino: nella settimana 17-23 marzo, infatti, erano 183 i decessi legati al Covid-19.

La situazione Covid in Italia regione per regione

Di seguito si riporta la situazione Covid-19 aggiornata, regione per regione:

Abruzzo: 627 nuovi casi – 2 decessi – 7,2% tasso di positività

Basilicata: 69 – 0 – 4,6%

Calabria: 456 – 9 – 4,6%

Campania: 1.960 – 13 – 4,8%

Emilia-Romagna: 1.422 – 7 – 3,6%

Friuli Venezia Giulia: 490 – 16 – 6,3%

Lazio: 2.718 – 9 – 5,7%

Liguria: 552 – 2 – 5,8%

Lombardia: 4.281 36 – 7,4%

Marche: 269 – 5 – 14,9%

Molise: 49 – 1 – 3,1%

P.A. Bolzano: 247 – 1 – 6,9%

P.A. Trento: 254 – 1 – 12,6%

Piemonte: 1.489 – 0 – 2,8%

Puglia: 990 – 10 – 4,4%

Sardegna: 349 – 4 – 8,0%

Sicilia: 791 – 10 – 2,3%

Toscana: 1.091 – 9 – 6,5%

Umbria: 426 – 7 – 8,9%

Valle d’Aosta: 35 – 0 – 6,1%

Veneto: 3.318 – 14 – 4,5%

Covid in Italia: i dati su indice Rt, incidenza dei casi, ricoveri e regioni a rischio

Come emerso dall’ultimo monitoraggio settimanale sul Covid in Italia condotto dall’Iss e dal ministero della Salute, è sostanzialmente stabile l’incidenza settimanale dei casi di Covid a livello nazionale: 37 ogni 100 mila abitanti dal 24 al 30 marzo 2023, rispetto al dato pari a 38 ogni 100 mila abitanti della settimana precedente.

Nel periodo compreso tra l’8 e il 21 marzo 2023, l’indice Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 0,99 (range 0,93-1,10), in lieve aumento rispetto alla settimana precedente ma ancora sotto la soglia epidemica fissata a 1.

Il tasso di occupazione in terapia intensiva è scesa dall’1,1% del 23 marzo allo 0,8% registrato il 30 marzo; il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale è sceso al 4,0% (dato del 30 marzo) rispetto al 4,1% dello scorso 23 marzo.

Una Regione risulta dal monitoraggio non valutabile, a causa della mancanza di trasmissione di dati ed è equiparata a rischio alto ai sensi del DM del 30 aprile 2020. Altre 4 regioni/PPAA sono a rischio alto a causa di molteplici allerte di resilienza. Otto regioni risultano a rischio moderato e otto sono classificate a rischio basso.