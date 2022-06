Bollettino Covid 18 giugno 2022: contagi in lieve calo ma ricoveri in aumento. I dati regione per regione

Il ministero della Salute ha reso noto nel pomeriggio di oggi, giovedì 18 giugno 2022, il bollettino quotidiano sul coronavirus in Italia, con tutti i dati aggiornati ai nuovi casi di contagio, ai guariti, ai decessi e ai ricoveri negli ospedali. Il punto della situazione.

Bollettino Covid 18 giugno 2022: i dati e la curva dei positivi

Il nuovo bollettino registra 34.978 nuovi contagi su 193.040 tamponi processati. Nella giornata di ieri, venerdì 17 giugno 2022, i contagi erano stati 35.427 su 185.819 tamponi eseguiti.

Il tasso di positività è dunque in sceso al 18,1% (ieri si era attestato al 19,06%). Il totale delle persone contagiate da quando è scoppiata la pandemia è salito a 17.844.905.

Fonte foto: Protezione Civile La curva dei nuovi positivi al Covid in Italia aggiornata al 18 giugno 2022

Numeri dei decessi registrati in lieve aumento: 45 contro i 41 di ieri. Le vittime totali da inizio pandemia sono salite a 167.703.

Bollettino Covid 18 giugno 2022: la situazione negli ospedali

In aumento i pazienti finiti in terapia intensiva, in totale 193 con 24 nuovi ingressi (2 in più rispetto al bollettino precedente).

In crescita anche i ricoveri ordinari, che risultano complessivamente 4331, con 11 pazienti in più rispetto a ieri.

Bollettino Covid 18 giugno 2022: la situazione nelle regioni

Di seguito la situazione aggiornata regione per regione. Il primo numero indica il totale dei casi, il secondo (tra parentesi) le persone attualmente positive e il terzo (ancora tra parentesi) l’incremento giornaliero.

Lombardia: 2.951.460 (58.826) (5.298)

Veneto: 1.791.837 (38.133) (4.419)

Campania: 1.750.433 (85.145) (3.383)

Lazio: 1.632.851 (118.395) (5.157)

Emilia-Romagna: 1.520.964 (25.691) (3.157)

Sicilia: 1.236.569 (47.806) (168)

Piemonte: 1.218.946 (28.774) (1.657)

Toscana: 1.173.808 (29.089) (1.972)

Puglia: 1.160.279 (23.317) (2.403)

Marche: 483.047 (3.328) (800)

Liguria: 460.011 (7.237) (958)

Abruzzo: 415.836 (18.147) (898)

Calabria: 400.867 (30.736) (942)

Friuli Venezia Giulia: 387.344 (6.577) (904)

Sardegna: 328.138 (13.628) (1.192)

Umbria: 294.253 (8.299) (638)

A. Bolzano: 221.951 (2.420) (286)

A. Trento: 170.374 (1.817) (273)

Basilicata: 141.009 (11.630) (266)

Molise: 67.783 (1.576) (170)

Valle d’Aosta: 37.145 (444) (37)

Bollettino Covid 18 giugno 2021: la situazione un anno fa

Esattamente un anno fa, in questa stessa data, cioè il 18 giugno 2021, si erano registrati 1147 nuovi casi e 35 decessi. Nel complesso le persone positive in Italia erano 92.072.

Il totale dei vaccini anti Covid somministrati in Italia

Alla data di giovedì 18 giugno 2022 sono state somministrate in Italia 138.068.405 dosi di vaccino anti Covid, così ripartite:

Totale dei cittadini con almeno una dose: 49.400.835 (91,49% della popolazione over 12 – persone con almeno una somministrazione);

Totale dei cittadini che hanno completato il ciclo vaccinale: 48.645.583 (90,09% della popolazione over 12 – persone che hanno completato il ciclo vaccinale);

Totale con almeno una dose + guariti da al massimo 6 mesi: 52.233.886 (96,74% della popolazione over 12)

Totale con booster + guariti post seconda dose/unica dose: 42.255.147 (88,58% della popolazione over 12).