Bimbo di sei anni cade in un dirupo e scompare, ritrovato vivo dopo diverse ore: come sta

Ore di apprensione nella zona del monte San Vicino, nelle Marche, per un bambino di 6 anni caduto in un dirupo durante un’escursione con la famiglia. Si è temuto il peggio ma per fortuna, dopo alcune ore di ricerche tra la neve, il piccolo è stato ritrovato dai soccorritori in buone condizioni.

Bimbo scivola in un dirupo nelle Marche

Il fatto è successo nel primo pomeriggio di oggi, sabato 11 febbraio, a Pian dell’Elmo, uno dei versanti del monte San Vicino, nel territorio di Apiro (Macerata).

Secondo quanto riporta Il Messaggero, il piccolo, originario di Osimo (Ancona), era in gita con alcuni familiari: il padre, una zia e un’amica di famiglia. Il gruppo era andato a visitare la Grotta di San Francesco, una delle mete più popolari della Riserva regionale del monte San Vicino.

All’uscita, poco dopo le 14, il bambino è scivolato in un canalone, in una zona molto impervia e coperta di neve. Il bimbo è scivolato nella neve per circa 30-40 metri. Con lui è caduto anche il padre ma in un punto molto meno profondo.

Le ricerche

Non riuscendo a trovarlo, i genitori hanno lanciato l’allarme. Sul posto sono arrivati i soccorsi e sono subito partite le ricerche, in una lotta contro il tempo per ritrovare il bimbo scomparso prima dell’arrivo del buio.

Al lavoro tre squadre del Soccorso Alpino del Cnsas Marche, i vigili del fuoco con una squadra da Apiro e una Saf giunta da Macerata, oltre a unità cinofile, carabinieri, personale del 118 e volontari. Ad aiutare nelle ricerche anche l’eliambulanza Icaro 02, attrezzata per il soccorso in montagna, che si è levata in volo da Fabriano (Ancona).

Ritrovato dai soccorritori

Dopo ore di ansia e di timori che fosse successo il peggio, i familiari del bimbo hanno potuto tirare un sospiro di sollievo: i soccorritori hanno ritrovato il piccolo poco dopo le 17, dopo circa tre ore di ricerche nella neve.

Una squadra di soccorso ha individuato la macchia colorata della sua giacca a vento e lo ha raggiunto. Da quanto si apprende, il bambino si era allontanato dal fosso dove era scivolato nel tentativo di tornare indietro dal padre.

A scopo precauzionale il bambino è stato trasportato con l’eliambulanza all’ospedale pediatrico Salesi di Ancona per accertamenti, ma sta bene.