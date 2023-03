Bimba di 3 anni trova una pistola e uccide la sorellina in Texas: erano state lasciate da sole in camera

Giornalista, redattore e copywriter freelance, nato e cresciuto tra Jesi e Ancona. Amante della lettura e della scrittura, trasforma la sua passione in lavoro, diventando esperto nella scrittura per il web. Pieno di difetti, come la passione per la Juventus.

Nuova tragedia negli Stati Uniti legata alla proliferazione delle armi da fuoco. Una bambina di tre anni ha ucciso la sorellina di quattro con una pistola lasciata incustodita e carica in casa dai genitori. È successo domenica sera a Houston, in Texas.

Le due sorelline sole in camera

La tragedia è avvenuta domenica sera, attorno all’ora di cena, a Houston in Texas. Al momento dell’incidente, secondo quanto riporta la Cnn, all’interno dell’abitazione erano presenti cinque adulti, tra familiari e amici, riuniti per una cena, e le due bambine.

Le due sorelle erano state lasciate sole in camera, mentre gli adulti erano in altre zone della casa. Secondo quanto riferito dallo sceriffo della contea di Harris, Ed Gonzales, entrambi i genitori pensavano che ci fosse il partner a tenere d’occhio le bimbe.

Trova una pistola carica e spara alla sorellina

Ad un certo punto si è sentita un’esplosione d’arma da fuoco, i genitori sono corsi nella stanza delle bimbe trovando la maggiore a terra. Per la piccola non c’è stato niente da fare.

Secondo quanto ricostruito, la più piccola delle due sorelle, di tre anni, ha trovato una pistola semiautomatica carica e ha sparato accidentalmente alla sorella, uccidendola sul colpo.

Sono in corso le indagini per accertare eventuali responsabilità degli adulti nel lasciare la pistola carica e incustodita in un luogo non sicuro e raggiungibile dalle bambine. Lo sceriffo ha dichiarato che molto probabilmente qualcuno degli adulti verrà incriminato per questo.

Le morti accidentali causate da armi da fuoco

È già la seconda volta dall’inizio dell’anno che in Texas un bambino provoca una tragedia con una pistola. Il 3 febbraio lo scorso a Wharton un bambino di tre anni ha trovato la pistola della madre e si era sparato un colpo, uccidendosi.

A gennaio a Newport News, in Virginia, un bambino di sei anni ha sparato con una pistola alla sua insegnante, ferendola.

Secondo i dati di Everytown, ong che si batte per un maggior controllo delle armi negli Stati Uniti, tra il 2015 e il 2020 negli States ci sono stati 2.070 casi di incidenti con armi da fuoco provocati da bambini e minori di 18 anni. Incidenti che hanno provocato 765 morti e 1.366 feriti.