Ben Stiller incontra Zelensky in Ucraina: cosa si sono detti durante il colloquio a Kiev

Durante un viaggio per aiuti umanitari l’attore Ben Stiller ha incontrato il leader ucraino Volodymyr Zelensky nel suo palazzo presidenziale a Kiev.

Le parole di Ben Stiller

L’emozione tra i due quasi colleghi – ricordiamo che Volodymyr Zelensky è un ex attore – si è incanalata in uno scambio reciproco di attestazioni di stima.

Ben Stiller si trova in Ucraina nel corso di un viaggio per aiuti umanitari. Al suo ingresso nel palazzo presidenziale di Kiev, la star di Hollywood ha detto: “Sei il mio eroe”, omaggiando il leader ucraino per la sua resilienza e il suo grande sforzo nel corso della guerra contro la Russia.

L’attore statunitense, in ambasciata da parte degli Stati Uniti, ha detto: “Avevi già fatto una grande carriera da attore ma adesso… “, e Zelensky gli ha risposto: “Non così grande quanto la tua“.

Ben Stiller ha dichiarato: “È veramente difficile capire quello che sta accadendo qui se non lo vedi di persona. Oggi sono stato a Irpin e ho visto un tale livello di distruzione, un conto è vederlo attraverso la tv e i social media, un conto è vederlo da qui, parlando con le persone”.

La risposta di Zelensky

Zelensky ha accolto l’attestazione di stima di Ben Stiller e ha spostato il focus dell’incontro sul problema della comunicazione che, come tutti sappiamo, molto spesso viene filtrata e alterata dalla propaganda russa – di cui abbiamo esempi anche in Italia – con vere e proprie campagne di disinformazione.

Ben Stiller ha incontrato Volodymyr Zelensky a Kiev

Zelensky ha detto: “[Anche se] non è interessante parlare di guerra ogni giorno, per noi è molto importante affinché le persone non dimentichino e perché non si riduca la pressione sulla Russia“.

La missione umanitaria di Ben Stiller

Come spiega l’Alto Commissariato della Nazioni Unite per i Rifugiati, Ben Stiller si trova al confine tra Ucraina e Polonia in qualità di ambasciatore di Buona Volontà dell’UNHCR, con lo scopo di portare conforto e aiuti umanitari ai profughi ucraini.

Il 19 giugno l’attore di Hollywood è stato a Leopoli e il giorno successivo, lunedì 20 giugno, ha visitato la popolazione di Makariv, un villaggio nella stessa regione di Kiev.

Il video dell’incontro tra Ben Stiller e Zelensky sta facendo il giro dei social.