Autostrada A1 Roma-Napoli bloccata da 8 attivisti a Fiano Romano con uno striscione: fermati dalla polizia

Otto eco-attivisti di Ultima Generazione hanno inscenato un sit-in di protesta sull’autostrada A1 Roma-Napoli bloccando il traffico e srotolando uno striscione all’altezza del chilometro 525, in direzione della Capitale.

Ultima Generazione blocca l’autostrada A1 Roma-Napoli

Scene già viste in autostrada, con i giovani attivisti a gambe incrociate sull’asfalto, nei pressi del casello di Fiano Romano, e gli automobilisti inferociti per la fretta e per le temperature che a Roma, già dalle prime ore della mattina, hanno abbondantemente superato i 30 gradi.

La protesta ha causato code lunghe diversi chilometri. Come di consueto alcuni automobilisti delle prime file sono scesi dalle auto per lamentarsi con gli attivisti. Fonte foto: Tuttocittà.it Il cerchio rosso indica la zona in cui si sono svolti i fatti.

La risposta, in sintesi, dei manifestanti: “Lo stiamo facendo anche per voi”.

La polizia pone fine alla protesta di Ultima Generazione

I manifestanti hanno esposto uno striscione con la scritta “no al fossile” e si sono trattenuti dalle 9:02 alle 9:27 quando gli agenti della polizia stradale e della Digos li hanno spostati sulla corsia di emergenza permettendo al traffico di tornare a scorrere.

Gli autori dell’iniziativa sono stati identificati e portati nei commissariati di zona.

Presumibile, nei loro confronti, la contestazione dei reati di blocco stradale e interruzione di pubblico servizio.

Gli attivisti di Ultima Generazione si sono resi protagonisti di decine di proteste simili negli ultimi mesi messe in atto nel centro di Roma, sulle consolari e anche sul Raccordo anulare.

Pochi giorni fa invece i vigili urbani hanno bloccato sul nascere una simile iniziativa a Montesacro.

Oltre ai blocchi stradali, Ultima Generazione è poi attiva nell’imbrattamento di edifici storici e opere d’arte.

Autostrada bloccata: la versione di Ultima Generazione

Ultima Generazione ha poi pubblicato una nota per esprimere la propria versione dei fatti:

“Questa mattina alle 8:50 persone aderenti alla campagna ‘Non paghiamo il fossile’ promossa da Ultima generazione, hanno bloccato il traffico sull’A1, da Firenze verso Roma all’altezza di Fiano Romano, km 528+600″.

“I cittadini della campagna di disobbedienza civile per tutta la durata dell’azione hanno dialogato con gli automobilisti presenti, discutendo della gravità della situazione climatica, economica e sociale corrente, e dell’inaccettabilità dell’inazione della politica per contenerne e prevenirne i danni”.

“Dopo circa 20 minuti di blocco sono arrivate sul posto le forze dell’ordine, che hanno portato via i presenti, trascinandone alcuni sull’asfalto, e li hanno ammanettati a bordo strada”, conclude la nota.