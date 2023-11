Ascolti tv e dati Auditel 31 ottobre: la serie tv Per Elisa Il Caso Claps su vince su Le Iene

Giornalista appassionato di fact checking, crime e pizza. Tabagista e caffeinomane, dal 2016 collabora con Bufale.net e dal 2018 lavora per Optimagazine nella sezione musica. Divoratore di libri d'inchiesta, dischi e carboidrati, combatte il disturbo d'ansia con iniezioni di metal e shoegaze.

La serie tv Per Elisa – Il Caso Claps di Marco Pontecorvo batte tutti sulla prima serata, con mamma Rai che domina anche nell’access prime time e nel pre serale con i grandi numeri raggiunti rispettivamente da Cinque Minuti e Reazione a Catena. Non male l’appuntamento su Mediaset con Le Iene in prima serata, fascia oraria che su La7 trova buoni risultati con DiMartedì. Ecco tutti i dati Auditel della giornata.

La prima serata del 31 ottobre: vince Per Elisa – Il caso Claps

Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Rai 1, Per Elisa – Il caso Claps : 2.855.000 spettatori (17.9%);

: 2.855.000 spettatori (17.9%); Canale 5, Attraverso i miei Occhi : 1.698.000 spettatori (10.3%);

: 1.698.000 spettatori (10.3%); Italia 1, Le Iene: 1.248.000 spettatori (9.5%).

Fuori dal podio:

La7, DiMartedì : 1.164.000 spettatori (7.5%);

: 1.164.000 spettatori (7.5%); Rai 2, Boomerissima : 873.000 spettatori (6%);

: 873.000 spettatori (6%); Rete4, È Sempre Cartabianca : 822.000 spettatori (6.1%);

: 822.000 spettatori (6.1%); 20, Coppa Italia – Bologna-Verona : 524.000 spettatori (2.9%);

: 524.000 spettatori (2.9%); Rai 3, Avanti Popolo : 420.000 spettatori (2.7%);

: 420.000 spettatori (2.7%); Tv8, Pechino Express – La Via delle Indie : 368.000 spettatori (3.3%);

: 368.000 spettatori (3.3%); Iris, I Cowboys : 354.000 spettatori (2.2%);

: 354.000 spettatori (2.2%); RaiPremium, Natale tra le Stelle : 324.000 spettatori (1.8%);

: 324.000 spettatori (1.8%); Nove, Mister Felicità : 275.000 spettatori (1.6%);

: 275.000 spettatori (1.6%); La5, Grande Fratello: 142.000 spettatori (1.1%).

I dati dell’access prime time

Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20,30 alle 21,30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Rai 1, Affari Tuoi : 4.572.000 spettatori (23.4%);

: 4.572.000 spettatori (23.4%); Rai 1, Cinque Minuti : 4.301.000 spettatori (22.8%);

: 4.301.000 spettatori (22.8%); Canale 5, Striscia la Notizia: 2.977.000 (15.2%).

Fuori dal podio:

Rai 3, Un Posto al Sole : 1.653.000 spettatori (8.4%);

: 1.653.000 spettatori (8.4%); La7, Otto e Mezzo : 1.619.000 spettatori (8.3%);

: 1.619.000 spettatori (8.3%); Rai 3, Il Cavallo e la Torre : 1.206.000 spettatori (6.4%);

: 1.206.000 spettatori (6.4%); Italia 1, N.C.I.S. : 1.052.000 spettatori (5.5%);

: 1.052.000 spettatori (5.5%); Rete 4, Stasera Italia (seconda parte): 821.000 spettatori (4.2%);

(seconda parte): 821.000 spettatori (4.2%); Rete 4, Stasera Italia (prima parte): 790.000 spettatori (4.2%);

(prima parte): 790.000 spettatori (4.2%); Rai 2, Tg2 Post : 595.000 spettatori (3%);

: 595.000 spettatori (3%); Nove, Don’t Forget the Lyrics – Stai sul Pezzo : 527.000 spettatori (2.7%);

: 527.000 spettatori (2.7%); Tv8, 100% Italia: 471.000 spettatori (2.4%).

I dati del preserale

Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Rai 1, Reazione a Catena : 4.445.000 spettatori (27.4%);

: 4.445.000 spettatori (27.4%); Rai 1, Reazione a Catena – L’intesa vincente : 3.182.000 spettatori (23.6%);

: 3.182.000 spettatori (23.6%); Canale 5, Caduta Libera: 2.630.000 spettatori (16.9%).

Fuori dal podio:

Rai 3, TgRegione : 2.538.000 spettatori (15%);

: 2.538.000 spettatori (15%); Canale 5, Caduta Libera – Inizia la Sfida : 1.606.000 spettatori (13.1%);

: 1.606.000 spettatori (13.1%); Rai 3, Blob : 956.000 spettatori (5.3%);

: 956.000 spettatori (5.3%); Rai 3, Via dei Matti n° 0 : 879.000 spettatori (4.7%);

: 879.000 spettatori (4.7%); Rete 4, Tempesta d’Amore : 583.000 spettatori (3.2%);

: 583.000 spettatori (3.2%); Nove, Cash or Trash – Chi Offre di Più? : 553.000 spettatori (3.3%);

: 553.000 spettatori (3.3%); Italia 1, Coppa Italia – Salernitana-Sampdoria : 529.000 spettatori (4%);

: 529.000 spettatori (4%); Rai 2, Uefa Nations League Femminile – Svezia-Italia : 481.000 spettatori (3.1%);

: 481.000 spettatori (3.1%); Tv8, Celebrity Chef : 484.000 spettatori (2.9%);

: 484.000 spettatori (2.9%); Italia 1, Freedom – Oltre il Confine : 381.000 spettatori (2.2%);

: 381.000 spettatori (2.2%); La7, Padre Brown: 201.000 spettatori (1.3%).

Ascolti tv, come funziona l’Auditel

Auditel è una srl le cui quote appartengono alle varie emittenti. Fotografa, minuto per minuto, l’intera offerta televisiva tramite il monitoraggio di 16.100 famiglie, rappresentative dell’intera popolazione italiana, che formano il campione Auditel, il cosiddetto SuperPanel.

Le famiglie sono dotate di una apparecchiatura elettronica che consente di analizzare, 24 ore su 24, i loro consumi televisivi. I dati vengono raccolti e pubblicati da Auditel prima delle 10 del mattino.