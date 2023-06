Ascolti tv e dati Auditel 28 giugno: l'Italia Under 21 perde sul campo ma vince la sfida dell'Auditel

Sconfitta sul campo, ma vincente nella sfida dell’Auditel. Mercoledì 28 giugno la partita della nazionale Under 21 italiana contro la Norvegia è stata la trasmissione più vista in prima serata in Italia, davanti a Chi l’ha visto? e New Amsterdam. Ecco tutti i dati Auditel della giornata.

La prima serata del 21 giugno: 4 milioni per l’Italia Under 21

Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Rai 1, Italia-Norvegia Under 21 : 4.010.000 spettatori (23,5%);

: 4.010.000 spettatori (23,5%); Rai 3, Chi l’ha visto? : 1.849.000 spettatori (12,9%);

: 1.849.000 spettatori (12,9%); Canale 5, New Amsterdam: 1.567.000 spettatori (10,4%).

Fuori dal podio:

Rai 2, Delitti in paradiso : 1.022.000 spettatori (6,6%);

: 1.022.000 spettatori (6,6%); Rete 4, Zona Bianca: 684.000 spettatori (5,7%);

684.000 spettatori (5,7%); Italia 1, Sherlock Holmes : 719.000 spettatori (5%);

: 719.000 spettatori (5%); La7, Atlantide Album : 371.000 spettatori (3,4%);

: 371.000 spettatori (3,4%); Tv8, Name that tune – Indovina la canzone: 324.000 spettatori (2,2%);

324.000 spettatori (2,2%); Nove, Al posto tuo: 286.000 spettatori (1,7%).

Fonte foto: ANSA Federica Sciarelli, conduttrice di ‘Chi l’ha visto?’.

I dati dell’access prime time

Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Canale 5, Paperissima Sprint : 2.544.000 spettatori (15,2%);

: 2.544.000 spettatori (15,2%); Rai 3, Un posto al sole: 1.501.000 spettatori (8,8%);

1.501.000 spettatori (8,8%); Italia 1, NCIS: 1.224.000 spettatori (7,3%).

Fuori dal podio:

La7, Otto e mezzo: 1.114.000 spettatori (6,6%);

1.114.000 spettatori (6,6%); Italia 1, NCIS: 1.030.000 spettatori (6,2%);

1.030.000 spettatori (6,2%); Rete 4, Controcorrente – Prima parte: 764.000 spettatori (4,8%);

764.000 spettatori (4,8%); Rai 2, Tg2 Post: 757.000 spettatori (4,4%);

757.000 spettatori (4,4%); Rete 4, Controcorrente – Seconda parte: 733.000 spettatori (4,3%);

733.000 spettatori (4,3%); Tv8, 4 Hotel : 427.000 spettatori (2,7%);

: 427.000 spettatori (2,7%); Nove, Don’t Forget the Lyrics (replica): 266.000 spettatori (1,6%).

I dati del preserale

Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Rai 1, Reazione a catena: 2.946.000 spettatori (24,9%);

2.946.000 spettatori (24,9%); Rai 1, Reazione a catena – L’intesa vincente: 2.280.000 spettatori (24,8%);

2.280.000 spettatori (24,8%); Canale 5, Caduta libera: 1.890.000 spettatori (16,5%).

Fuori dal podio:

Rai 3, Tg Regione : 1.677.000 spettatori (13,2%);

: 1.677.000 spettatori (13,2%); Canale 5, Caduta libera – Inizia la sfida : 971.000 spettatori (11,4%);

: 971.000 spettatori (11,4%); Rai 2, NCIS: 716.000 spettatori (5,1%);

716.000 spettatori (5,1%); Rai 3, Via dei Matti N.0 : 770.000 spettatori (4,9%);

: 770.000 spettatori (4,9%); Rai 3, Blob : 633.000 spettatori (4,3%);

: 633.000 spettatori (4,3%); Rai 2, Hawaii Five O: 532.000 spettatori (4,2%);

532.000 spettatori (4,2%); Rete 4, Tempesta d’amore: 574.000 spettatori (3,9%);

574.000 spettatori (3,9%); Italia 1, CSI: 429.000 spettatori (3,2%);

429.000 spettatori (3,2%); Italia 1, Studio aperto Mag: 312.000 spettatori (3,1%);

312.000 spettatori (3,1%); Nove, Cash or Trash : 326.000 spettatori (2,5%);

: 326.000 spettatori (2,5%); Tv8, 4 Ristoranti : 220.000 spettatori (1,9%);

220.000 spettatori (1,9%); La7, Lingo – Parole in gioco : 121.000 spettatori (1,1%);

: 121.000 spettatori (1,1%); La7, Lingo – La prima sfida: 80.000 spettatori (0,9%).

Ascolti tv, come funziona l’Auditel

Auditel è una srl le cui quote appartengono alle varie emittenti. Fotografa, minuto per minuto, l’intera offerta televisiva attraverso il monitoraggio di 16.100 famiglie, rappresentative dell’intera popolazione italiana, che formano il campione Auditel, il cosiddetto SuperPanel.

Le famiglie sono dotate di una apparecchiatura elettronica che consente di analizzare, 24 ore su 24, i loro consumi televisivi. I dati vengono raccolti e pubblicati da Auditel prima delle 10 del mattino.