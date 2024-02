Ascolti tv e dati Auditel 28 febbraio: Giletti torna e batte il Grande Fratello, Chi l'ha visto e Mare Fuori

Giornalista professionista, è caporedattore di Virgilio Notizie. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

La Rai centra il tris. Mercoledì 28 febbraio Rai 1 domina il preserale e l’access prime time, ma non la prima serata. La tv di Stato si impone con L’Eredità e Affari tuoi, e non cede al Grande Fratello su Canale 5 trionfando con La Tv fa 70 su Rai 1, speciale condotto da Massimo Giletti, al rientro dopo gli anni a La7. Sul terzo gradino del podio c’è Chi l’ha visto? su Rai 3 (col caso di Antonella Di Massa ad attrarre pubblico), quindi Taken 3 su Italia 1. Poi Mare Fuori 4 su Rai 2, Una giornata particolare su La7, Fuori dal coro di Mario Giordano su Rete 4. Ecco tutti i dati Auditel della giornata.

La prima serata del 28 febbraio: trionfa Giletti

Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Rai 1, La Tv fa 70 : 2.511.000 spettatori (20%);

: 2.511.000 spettatori (20%); Canale 5, Grande Fratello : 2.239.000 spettatori (16,5%);

: 2.239.000 spettatori (16,5%); Rai 3, Chi l’ha visto?: 1.855.000 spettatori (10,7%).

Fuori dal podio:

Italia 1, Taken 3 : 1.439.000 spettatori (7,7%);

: 1.439.000 spettatori (7,7%); Rai 2, Mare Fuori 4 : 995.000 spettatori (5,7%);

: 995.000 spettatori (5,7%); La7, Una giornata particolare: 899.000 spettatori (4,9%);

899.000 spettatori (4,9%); Rete 4, Fuori dal Coro: 670.000 spettatori (4,5%);

670.000 spettatori (4,5%); Tv8, Italia’s Got Talent: 560.000 spettatori (3%);

560.000 spettatori (3%); Nove, Stargate: 320.000 spettatori (1,8%).

I dati dell’access prime time

Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Rai 1, Affari tuoi: 5.313.000 spettatori (25,3%);

5.313.000 spettatori (25,3%); Rai 1, Cinque minuti: 4.371.000 spettatori (21,4%);

4.371.000 spettatori (21,4%); Canale 5, Striscia la Notizia: 3.213.000 spettatori (15,3%).

Ai piedi del podio:

Rai 3, Un posto al sole : 1.825.000 spettatori (8,6%);

: 1.825.000 spettatori (8,6%); La7, Otto e mezzo : 1.806.000 spettatori (8,6%);

: 1.806.000 spettatori (8,6%); Rai 3, Il cavallo e la torre : 1.463.000 spettatori (7,1%);

: 1.463.000 spettatori (7,1%); Italia 1, NCIS : 1.441.000 spettatori (6,9%);

: 1.441.000 spettatori (6,9%); Nove, Cash or Trash: 708.000 spettatori (3,4%);

708.000 spettatori (3,4%); Rai 2, Tg2 Post : 643.000 spettatori (3,1%);

: 643.000 spettatori (3,1%); Rete 4, Prima di domani: 530.000 spettatori (2,5%);

530.000 spettatori (2,5%); Tv8, 100% Italia: 400.000 spettatori (1,9%).

I dati del preserale

Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Rai 1, L’Eredità: 4.632.000 spettatori (26,3%);

4.632.000 spettatori (26,3%); Canale 5, Avanti un altro: 3.781.000 spettatori (22,4%);

3.781.000 spettatori (22,4%); Rai 1, L’Eredità – La sfida dei 7: 3.384.000 spettatori (23,3%).

Fuori dal podio:

Rai 3, Tg Regione : 2.591.000 spettatori (14,2%);

: 2.591.000 spettatori (14,2%); Canale 5, Avanti il primo: 2.582.000 spettatori (19%);

2.582.000 spettatori (19%); Rai 3, Caro Marziano : 1.263.000 spettatori (6,1%);

: 1.263.000 spettatori (6,1%); Rai 3, Blob : 1.145.000 spettatori (5,7%);

: 1.145.000 spettatori (5,7%); Italia 1, CSI: 540.000 spettatori (2,8%);

540.000 spettatori (2,8%); Rete 4, Tempesta d’amore: 526.000 spettatori (2,7%);

526.000 spettatori (2,7%); Nove, Cash or Trash : 522.000 spettatori (2,8%);

: 522.000 spettatori (2,8%); Italia 1, Studio Aperto Mag: 408.000 spettatori (2,7%);

408.000 spettatori (2,7%); Rai 2, Tg2 delle 18:15: 303.000 spettatori (2,6%);

303.000 spettatori (2,6%); Tv8, 4 Ristoranti : 296.000 spettatori (1,7%);

296.000 spettatori (1,7%); La7, Padre Brown: 206.000 spettatori (1,3%).

Ascolti tv, come funziona l’Auditel

Auditel è una srl le cui quote appartengono alle varie emittenti. Fotografa, minuto per minuto, l’intera offerta televisiva tramite il monitoraggio di 16.100 famiglie, rappresentative dell’intera popolazione italiana, che formano il campione Auditel, il cosiddetto SuperPanel.

Le famiglie sono dotate di una apparecchiatura elettronica che consente di analizzare, 24 ore su 24, i loro consumi televisivi. I dati vengono raccolti e pubblicati da Auditel prima delle 10 del mattino.