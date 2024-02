Morto l'attore Luis Molteni tra i protagonisti del film Romeo è Giulietta ora al cinema: aveva 74 anni

È morto l’attore Luis Molteni, da molti soprannominato il “Danny DeVito italiano“. L’interprete si è spento a 74 anni a Roma. Era nato a Seregno nel 1950. Lungo la sua carriera ha lavorato per il cinema, il teatro e la tv.

Morto Luis Molteni: la carriera del “Danny DeVito italiano”

Molteni è stato un caratterista del cinema e del teatro italiano. Diverse le opere di successo a cui ha preso parte.

Tra i tanti film e opere teatrali in cui ha recitato, si ricordano “Arti Mestieri”, “Sumerycon (ovvero Nutella amara)” con Corrado Guzzanti, Francesca Reggiani e Cinzia Leone, “A piedi nudi nel parco” diretto da Sergio Castellitto e Margaret Mazzantini.

E ancora “Igloo”, “Irma la dolce”, “Scherzi d’amore” e “La guerra dei Roses”.

Nella stagione teatrale 2015-2017 ha lavorato allo spettacolo “Il principe abusivo” con Alessandro Siani e Christian De Sica. Nel 2023 ha fatto parte del cast del film “Romeo è Giulietta”.

Luis Molteni e i ruoli in tv

Molteni ha lavorato molto anche per il piccolo schermo, ottenendo molti ruoli in diverse acclamate serie tv.

Fonte foto: ANSA

Tra le tante fiction a cui ha preso parte, lo si ricorda in “Distretto di Polizia 2”, regia Antonello Grimaldi (episodio 2×11 – 2001), “Elisa di Rivombrosa”, regia di Cinzia TH Torrini (2003), “Don Matteo 4” (episodio Il dono, regia di Andrea Barzini – 2004), “Giovanni Paolo II”, regia di John Kent Harrison (2005).

E ancora, eccolo sul set de “Il commissario Manara”, regia di Davide Marengo (2009), in quello de “L’ispettore Coliandro” nell’episodio Sesso e segreti, regia dei Manetti Bros (2009), in quello di “Un medico in famiglia 8” (2013) e in quello di “Don Matteo 10”, nell’episodio La colpa, regia di Jan Maria Michelini (2016).

Il ricordo di amici e colleghi

“Che dire? Tosti questi primi mesi del 2024 che hanno portato via anche te. Ti ricorderemo per il tuo aspetto alla Danny De Vito ‘de noantri’, per il tuo amore per il teatro e la passione per il cinema. Sei ancora sugli schermi con Romeo è Giulietta. Ti vedremo lì. Tu, intanto, goditi il viaggio. I tuo amici e colleghi”. Questo il ricordo dell’istituto mutualistico del Nuovo Imaie.

Lo scorso dicembre il mondo del teatro e dello spettacolo ha pianto la scomparsa di un altro gigante, Sebastiano Lo Monaco.