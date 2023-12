Morto l'attore e regista Sebastiano Lo Monaco: una vita consacrata al teatro e i ruoli in tv e al cinema

Addio a Sebastiano Lo Monaco. L’attore e regista siracusano si è spento lungo la mattinata di sabato 16 dicembre. Aveva 65 anni ed era da tempo malato.

Chi era Sebastiano Lo Monaco: una vita consacrata al teatro

Esperto delle opere pirandelliane e della classicità, Lo Monaco ha consacrato la sua vita alla recitazione e alla regia teatrale. Ha diretto il Teatro di Messina e il Teatro Pirandello di Agrigento.

Tantissimi i ruoli interpretati durante la sua carriera impreziosita anche dall’impegno civile tramite opere come “Per non morire di mafia”.

Memorabili anche le parti da protagonista nelle tragedie al Teatro Greco di Siracusa, in occasione delle rappresentazioni classiche organizzate dalla Fondazione Inda.

Dopo aver conseguito il diploma all’Accademia di Arte Drammatica, ha cominciato a lavorare a teatro. Ha collaborato con diversi maestri del palcoscenico, tra cui Enrico Maria Salerno, Salvo Randone e Adriana Asti.

I ruoli in tv e al cinema

Ha recitato anche in alcuni film tra i quali Festa di laurea di Pupi Avati (1985), I Viceré di Roberto Faenza (2007), Dove siete? Io sono qui di Liliana Cavani (1993) e Body Guards – Guardie del corpo di Neri Parenti (2000).

In televisione è tra gli interpreti de La piovra 9, Un prete tra noi, Sarò il tuo giudice, La romana, per la regia di Giuseppe Patroni Griffi, Joe Petrosino.

Il cordoglio del mondo della cultura

Il mondo della cultura, da quando ha iniziato a circolare la voce della scomparsa di Lo Omaco, lo ha commemorato, esprimendo cordoglio.

“Lo abbiamo applaudito tante volte nelle sue brillanti interpretazioni di Pirandello e dei classici greci. In questa stagione aspettavamo il suo ritorno come Odisseo, ma il suo viaggio purtroppo è terminato prima. Salutiamo con commozione Sebastiano Lo Monaco”. Così il Teatro nazionale di Genova, tramite un post.

“Oh Sebastiano, vola leggero. Ci lascia un grande attore. Sebastiano Lo Monaco”, ha scritto il regista Davide Livermore.

Il direttore del Parco della Valle dei Templi di Agrigento Roberto Sciarratta: “È una grande perdita. Ciao Sebastiano”.

“Sebastiano Lo Monaco è stato un attore di talento, capace di misurarsi con il cinema e la televisione ma che ha legato il suo nome al teatro in maniera indissolubile, anche nella come regista e produttore”. Sono le parole di Francesco Italia, sindaco di Siracusa.

“I siracusani – ha proseguito il primo cittadino – lo ricorderanno sempre per le numerose partecipazioni alle Rappresentazioni classiche del Teatro Greco ma il suo repertorio di personaggi era vasto e variegato, tutti caratterizzarti con un’impronta personalissima. La sua scomparsa è una perdita per il teatro italiano e un impoverimento per il panorama artistico di Siracusa. Alla famiglia il cordoglio personale, dell’Amministrazione e della città”.