Il ritorno di Massimo Giletti in Rai e la frase su Giorgia Meloni: il retroscena su quando era all'opposizione

Massimo Giletti è tornato in Rai, timonando la serata evento La tv fa 70 dedicata alla lunga storia dell’emittente pubblica. Prima di condurre il programma ha rilasciato un’intervista a La Stampa in cui ha parlato della premier Giorgia Meloni.

Giletti, il punto sulla Rai: “Quando Meloni era all’opposizione non ebbe ciò che le spettava”

Giletti, quando gli è stato chiesto un parere sulla cosiddetta ‘TeleMeloni’, ha risposto che bisogna ricordarsi “anche che, quando Meloni era all’opposizione, non le fu dato neppure un consigliere d’amministrazione come le spettava”.

Dunque il governo Meloni si sta vendicando occupando molte poltrone importanti? “Non credo che vendetta sia la parola giusta. Io mi auguro che abbia saputo e sappia scegliere adottando un criterio meritocratico senza guardare all’appartenenza politica. Io ho passato trent’anni in Rai e questi ribaltoni ci sono sempre stati”.

Fonte foto: ANSA

“La tv di Bernabei – ha aggiunto il conduttore – era “politica” ma sapeva scegliere le persone. Meloni deve capire che se fa scelte giuste vince la battaglia in Rai e vince anche quella del Paese”.

“Ripensiamo a quel che accadde a Berlusconi – ha evidenziato l’ex timoniere di Non è l’Arena -. Aveva contro un Santoro che settimanalmente faceva trasmissioni con ascolti record tutte contro di lui. Eppure Berlusconi vinceva”.

Giletti: “Io amico di Salvini? Se pesassero le amicizie avrei un contratto”

Quando al giornalista piemontese La Stampa ha domandato se il suo ritorno in Rai sia dipeso dall’amicizia con il vicepremier Salvini, è arrivata la seguente replica: “Se avessero pesato le amicizie, forse avrei avuto un contratto a settembre. Questa cattiveria cade nel vuoto nell’evidenza dei fatti. Io sono fuori ad aspettare, invece di essere già accomodato da mesi”.

“Non ho amici politici in questo senso. Però chi mi ha difeso lo ricordo. E chi se ne é stato in silenzio lo ricordo allo stesso modo. Io non sono un uomo di Palazzo, sono un uomo libero”, ha concluso Giletti.

La tv fa 70: durata monstre, come è andata la serata evento condotta da Giletti

La tv fa 70 è stato un lungo racconto srotolatosi in quattro ore. Tantissimi gli ospiti accolti da Giletti. Nella trasmissione sono intervenuti Amadeus, Francesca Fagnani, Carlo Conti, Giancarlo Magalli, Antonella Clerici, Paolo Bonolis, Maria De Filippi, Claudia Gerini e molti altri.

Assente invece Fabio Fazio. Giletti ha riferito di averlo invitato ma di non avere ricevuto alcuna risposta dal collega.

Vista la durata tutt’altro che contenuta dell’evento, si sono alternati momenti interessanti a momenti poco fluidi. Non a caso qualche utente sui social ha lanciato qualche critica, puntando il dito contro l’incedere un poco farraginoso del programma.