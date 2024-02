Massimo Giletti torna in Rai attacca Fabio Fazio e accusa di nuovo Urbano Cairo: "La verità verrà fuori"

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Massimo Giletti è pronto a tornare in Rai, al momento solo per la serata dedicata all’anniversario dei 70 anni, evento anticipato da un’intervista in cui il conduttore ha parlato dell’addio alla tv pubblica, della rottura improvvisa con Urbano Cairo e della rivalità con Fabio Fazio, che avrebbe rifiutato il suo invito in trasmissione. Raccontando il passaggio dalla Rai a La7, Giletti ha sottolineato il dolore di quel distacco, così come lo stupore per l’interruzione del rapporto con Cairo. Una questione sulla quale ha mantenuto ancora il riserbo, pur preannunciando che un giorno tutti i nodi verranno al pettine.

Massimo Giletti, l’addio alla Rai e la rottura con Urbano Cairo

“Fui gentilmente ma senza complimenti accompagnato all’uscita” ha spiegato Massimo Giletti, parlando dell’addio alla Rai. Un momento vissuto con grande sconforto, mitigato poi dall’accoglienza a La7. “Quando Cairo mi ha accolto gli fui molto grato. Ma lo strappo fu enorme. Piansi alla prima conferenza stampa de La7 perché sentivo quell’addio”.

A distanza di tempo, forse in maniera più repentina, è arrivato il divorzio anche da un editore con il quale Giletti aveva un legame particolare. “Un dolore umano fortissimo” ha spiegato il giornalista “Con il presidente Cairo ho avuto un rapporto speciale. Mai avrei immaginato si potesse arrivare a quel punto, fuori da ogni logica televisiva e personale. Ho sempre saputo che i programmi non si chiudono quando vanno bene”.

Fonte foto: ANSA

Dopo la rottura con Urbano Cairo, Massimo Giletti ha detto di essere stato “tradito da un fratello”

Le ragioni del divorzio fra Massimo Giletti e La7

Sui motivi della rottura, tuttavia, nell’intervista a La Stampa il giornalista prende la questione alla larga. “Io ho preferito il silenzio e mi sono mosso per via giudiziaria” ha spiegato Giletti.

“Un giorno Cairo mi spiegherà perché l’ad Marco Ghigliani, il 10 marzo, solo un mese prima che lui spegnesse il programma, mi avvisò per sms che il mio contratto sarebbe stato rinnovato per altri due anni. La verità verrà fuori e forse andrà a finire che lo dovrò pure ringraziare”.

Massimo Giletti e l’invito rifiutato da Fabio Fazio

Nell’intervista Giletti rivendica i suoi successi, fra i quali anche quello di aver superato negli ascolti Fabio Fazio su Rai1. Il conduttore di “Che tempo che fa”, tuttavia, sarà il grande assente della serata celebrativa per i 70 anni della tv pubblica.

“Ci sono rimasto male, lui ha dato tanto alla Rai, mi sarebbe piaciuto raccontarlo” ha spiegato Giletti, commentando la mancata risposta positiva di Fazio al suo invito. “Ma si vede che l’antica rivalità professionale ha pesato di più”.

Il ritorno definitivo in Rai di Massimo Giletti, ad ogni modo, non è scontato. “Valuterò anche fuori dalla Rai” ha affermato il giornalista. “Ho avuto proposte lusinghiere, in fondo sono sul mercato” ha aggiunto, specificando che fra queste ci sarebbe quella di Nove: “Potremmo rafforzare una rete in crescita”.