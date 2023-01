Ascolti tv, dati Auditel lunedì 2 gennaio: Re Leone batte Gf Vip, appello per Iacchetti e Greggio a Striscia

Giornalista professionista, scrivo di cronaca, politica ed economia: ho lavorato per La Repubblica, La Stampa, Sky, Il Manifesto, Ansa, Rai e QuiFinanza. In passato mi sono occupato anche di Social Media Management e Copywriting in varie agenzie di comunicazione (Hub09, Doing, WPP).

Rai 1 vince ancora. Dopo l’exploit del 1° gennaio, la tv di Stato si ripete e cala un nuovo tris, dal preserale alla prima serata, passando per l’access prime time. Rai 1 si impone, in sequenza, con ‘L’Eredità‘, ‘I Soliti Ignoti‘ e il film ‘Il Re Leone‘, che batte persino un carrarmato come il ‘Gf Vip’ di Canale 5. Serata di secondi posti anche per ‘Caduta Libera‘ e ‘Striscia la Notizia‘, anche se per quest’ultima arriva una conferma: la coppia formata da Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti è la più amata, come dimostra la lettera-appello di un telespettatore ad Antonio Ricci. Ecco tutti i dati Auditel della giornata.

La prima serata del 2 gennaio: il Re Leone batte il Gf Vip

Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Rai 1, Il Re Leone : 3.031.000 spettatori (16,5%);

: 3.031.000 spettatori (16,5%); Canale 5, Grande Fratello Vip 7 : 2.951.000 spettatori (21,9%);

: 2.951.000 spettatori (21,9%); Rai 3, Report : 1.458.000 spettatori (7,9%);

: 1.458.000 spettatori (7,9%); Italia 1, Top Gun : 1.290.000 spettatori (6,8%);

: 1.290.000 spettatori (6,8%); Rai 2, Delitti in Paradiso : 1.272.000 spettatori (6,6%);

: 1.272.000 spettatori (6,6%); Rete 4, Non ci resta che piangere: 1.069.000 spettatori (6%);

1.069.000 spettatori (6%); La7, Eden – Un pianeta da salvare : 459.000 spettatori (2,8%);

: 459.000 spettatori (2,8%); Tv8, Natale in affitto : 445.000 spettatori (2,3%);

: 445.000 spettatori (2,3%); Nove, Virtus Segafredo Bologna – Emporti Armani Milano: 253.000 spettatori (1,2%).

Fonte foto: ANSA I cantanti Elisa e Marco Mengoni posano per i fotografi durante la presentazione del film ”Il Re Leone” diretto da Jon Favreau, Roma, 12 luglio 2019

I dati del preserale

Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Rai 1, L’Eredità: 4.078.000spettatori (23,7%);

4.078.000spettatori (23,7%); Rai 1, L’Eredità – La sfida dei 7: 3.251.000spettatori (22,1%);

3.251.000spettatori (22,1%); Canale 5, Caduta Libera: 3.043.000 spettatori (17,9%);

3.043.000 spettatori (17,9%); Rai 3, Tg Regione : 2.568.000 spettatori (14,4%);

: 2.568.000 spettatori (14,4%); Canale 5, Caduta Libera – Inizia la Sfida: 1.867.000 spettatori (13,2%);

1.867.000 spettatori (13,2%); Rai 3, Blob : 1.051.000 spettatori (548%);

: 1.051.000 spettatori (548%); Italia 1, CSI: 856.000 spettatori (4,6%);

856.000 spettatori (4,6%); Italia 1, Studio Aperto Mag: 764.000 spettatori (4,9%);

764.000 spettatori (4,9%); Rete 4, Tempesta d’amore: 726.000 spettatori (3,7%);

726.000 spettatori (3,7%); Rai 2, Drusilla e L’Almanacco del giorno dopo: 669.000 spettatori (3,4%);

669.000 spettatori (3,4%); Rai 2, FBI: 543.000 spettatori (3,2%);

543.000 spettatori (3,2%); Tv8, 4 Ristoranti : 483.000 spettatori (2,7%);

483.000 spettatori (2,7%); Nove, Cash or Trash – Chi offre di più? : 482.000 spettatori (2,6%);

: 482.000 spettatori (2,6%); La7 – Lingo – Parole in gioco : 276.000 spettatori (1,7%).

: 276.000 spettatori (1,7%). La7 – Lingo – La prima sfida: 177.000 spettatori (1,3%).

I dati dell’access prime time

Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Rai 1, I Soliti ignoti: 4.611.000 spettatori (22%);

4.611.000 spettatori (22%); Canale 5, Striscia la Notizia : 3.896.000 spettatori (18,7%);

: 3.896.000 spettatori (18,7%); Rai 3, Un posto al sole: 1.659.000 spettatori (7,9%);

1.659.000 spettatori (7,9%); Italia 1, NCIS: 1.437.000 spettatori (6,9%);

1.437.000 spettatori (6,9%); La7, In Onda: 1.414.000 spettatori (6,8%);

1.414.000 spettatori (6,8%); Rai 3, Il cavallo e la torre: 1.289.000 spettatori (6,3%);

1.289.000 spettatori (6,3%); Rai 2, Tg2 Post: 910.000 spettatori (4,3%);

910.000 spettatori (4,3%); Rete 4, Controcorrente (seconda parte): 857.000 spettatori (4,1%);

857.000 spettatori (4,1%); Rete 4, Controcorrente (prima parte): 806.000 spettatori (3,9%);

806.000 spettatori (3,9%); Tv8, 4 Hotel: 656.000 spettatori (3,2%).

Ascolti tv, come funziona l’Auditel

Auditel è una srl le cui quote appartengono alle varie emittenti. Fotografa, minuto per minuto, l’intera offerta televisiva attraverso il monitoraggio di 16.100 famiglie, rappresentative dell’intera popolazione italiana, che formano il campione Auditel, il cosiddetto SuperPanel.

Queste famiglie sono dotate di una apparecchiatura elettronica che consente di analizzare, 24 ore su 24, i loro consumi televisivi. I dati vengono raccolti e pubblicati da Auditel prima delle 10 del mattino.