Ascolti tv dati Auditel domenica 11 agosto: cerimonia di chiusura delle Olimpiadi contro Segreti di famiglia

La Rai non centra il tris nella giornata di domenica 11 agosto per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, premiano la tv di Stato nel preserale con Reazione a Catena su Rai 1 e in prima serata con la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi di Parigi 2024 su Rai 2 ma non nell’access prime time, dove Paperissima Sprint (Canale 5) batte Techetechetè. Ai piedi del podio, in prima serata, Segreti di Famiglia (Canale 5) e Mina Settembre 2 (Rai 1). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.

La prima serata dell’11 agosto: vincono le Olimpiadi 2024

Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Rai 2, Cerimonia di Chiusura delle Olimpiadi di Parigi 2024 : 2.801.000 spettatori (20,4%);

: 2.801.000 spettatori (20,4%); Canale 5, Segreti di famiglia : 1.458.000 spettatori (12%);

: 1.458.000 spettatori (12%); Rai 1, Mina Settembre 2: 1.322.000 spettatori (10,6%).

Fuori dal podio:

Rete 4, Braveheart : 427.000 spettatori (4,2%);

: 427.000 spettatori (4,2%); Italia 1, Coppa Italia Torino-Cosenza : 517.000 spettatori (4%);

: 517.000 spettatori (4%); Rai 3, Farwest : 505.000 spettatori (3,9%);

: 505.000 spettatori (3,9%); Nove, Little Big Italy : 336.000 spettatori (2,6%);

: 336.000 spettatori (2,6%); Tv8, Italia’s got talent : 302.000 spettatori (2,5%);

: 302.000 spettatori (2,5%); La7, Caccia al ladro: 299.000 spettatori (2,4%).

Fonte foto: ANSA

Pino Insegno, conduttore di Reazione a catena

I dati dell’access prime time

Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20,30 alle 21,30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Canale 5, Paperissima Sprint : 1.953.000 spettatori (14,3%);

: 1.953.000 spettatori (14,3%); Rai 1, Techetechetè : 1.760.000 spettatori (12,7%);

: 1.760.000 spettatori (12,7%); La7, In Onda: 625.000 spettatori (4,5%).

Ai piedi del podio:

Rete 4, Stasera Italia weekend – 2^ parte : 545.000 spettatori (3,9%);

: 545.000 spettatori (3,9%); Rete 4, Stasera Italia weekend – 1^ parte : 505.000 spettatori (3,8%);

: 505.000 spettatori (3,8%); Rai 3, Sapiens : 381.000 spettatori (2,8%);

: 381.000 spettatori (2,8%); Tv8, 4 Ristoranti : 341.000 spettatori (2,6%)

: 341.000 spettatori (2,6%) Nove, Little Big Italy: 344.000 spettatori (2,5%).

I dati del preserale

Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Rai 1, Reazione a catena : 2.316.000 spettatori (19,9%);

: 2.316.000 spettatori (19,9%); Rai 1, R eazione a catena – Intesa vincente: 1.662.000 spettatori (16,5%);

1.662.000 spettatori (16,5%); Rai 3, TGR: 1.743.000 spettatori (14,6%).

Fuori dal podio:

Canale 5, The Wall : 1.561.000 spettatori (13,7%);

: 1.561.000 spettatori (13,7%); Rai 2, Notti olimpiche : 1.607.000 spettatori (13%);

: 1.607.000 spettatori (13%); Canale 5, The Wall – I protagonisti : 1.014.000 spettatori (10,6%);

: 1.014.000 spettatori (10,6%); Italia 1, Coppa Italia Parma-Palermo : 493.000 spettatori (4,4%);

: 493.000 spettatori (4,4%); Rai 3, Blob : 521.000 spettatori (4%);

: 521.000 spettatori (4%); Rete 4, Terra Amara : 429.000 spettatori (3,4%);

: 429.000 spettatori (3,4%); Nove, Cash or Trash? : 221.000 spettatori (1,9%);

: 221.000 spettatori (1,9%); La7, Mine vaganti : 196.000 spettatori (1,9%);

: 196.000 spettatori (1,9%); Tv8, Superbike: 128.000 spettatori (1,2%).

Ascolti tv, come funziona l’Auditel

Auditel è una srl le cui quote appartengono alle varie emittenti. Fotografa, minuto per minuto, l’intera offerta televisiva tramite il monitoraggio di 16.100 famiglie, rappresentative dell’intera popolazione italiana, che formano il campione Auditel, il cosiddetto SuperPanel.

Le famiglie sono dotate di una apparecchiatura elettronica che consente di analizzare, 24 ore su 24, i loro consumi televisivi. I dati vengono raccolti e pubblicati da Auditel prima delle 10 del mattino.