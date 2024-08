Selvaggia Lucarelli contro Gianluigi Nuzzi: tensioni e accuse durante il Premio Caccuri in Calabria

Selvaggia Lucarelli ha vissuto un momento di tensione al Premio Caccuri in Calabria. Invitata per ricevere un riconoscimento, la giornalista del Fatto Quotidiano ha abbandonato la manifestazione pochi minuti dopo essere salita sul palco, visibilmente irritata. La situazione è degenerata a causa della mancata introduzione da parte del giornalista Gianluigi Nuzzi, che avrebbe rifiutato di presentarla.

Le lamentele di Selvaggia Lucarelli

Al suo posto, Vittoriana Abate ha cercato di gestire la situazione per far proseguire nel migliore dei modi l’evento, ma le sue domande non hanno fatto altro che peggiorare il clima sul palco.

Come riporta Open, durante l’intervento sul palco Lucarelli ha manifestato la sua insoddisfazione per l’accoglienza ricevuta, dichiarando di essersi sacrificata per partecipare all’evento, rinunciando alle vacanze.

Fonte foto: ANSA

La giornalista Selvaggia Lucarelli

Ha lamentato di essere stata trattata in modo inappropriato e ha deciso di lasciare la kermesse, promettendo di tornare solo se le condizioni fossero migliorate.

La giornalista ha lasciato il palco e ha rifiutato di ritirare il premio per cui era stata invitata.

Il duro attacco a Gianluigi Nuzzi

Successivamente, la giornalista ha spiegato nella sua newsletter quanto accaduto, fornendo dettagli sul motivo del comportamento di Nuzzi.

Secondo Lucarelli, Nuzzi la detesta per una vecchia vicenda legata alla pubblicazione di un articolo su un caso riguardante un istituto noto, coinvolgendo minori. Nuzzi avrebbe poi evitato di presentarla per questioni personali, dichiarando di non voler dare la mano a chi non stima.

Il precedente di giugno con Bruno Vespa

Lucarelli ha inoltre criticato Nuzzi per episodi di cattiva informazione, come la promozione di un team di ingegneri americani rivelatisi truffatori.

La vicenda nata dalla serata dedicata al Premio Caccuri, che ha generato un acceso dibattito sui social, mette in luce le tensioni personali e professionali tra i due giornalisti, trasformando un evento culturale in un episodio di scontro mediatico.

A giugno Lucarelli aveva attaccato un altro collega, Bruno Vespa, reo a suo dire di aver condotto un’intervista ad Amanda Knox in maniera scorretta dal punto di vista deontologico.