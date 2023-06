Arrestato per aver accoltellato il fratello a Massa di Somma vicino Napoli: colpito alla schiena dopo una lite

"Da sempre appassionata di comunicazione, ha studiato tra Palermo, Bologna e Torino. Ha un master in giornalismo e ha collaborato con La Stampa, Il manifesto e altri. Scrive di temi sociali, diritti, marginalità.

Tragedia sfiorata durante una lite. Un 25enne è stato arrestato per aver accoltellato il fratello, di 21 anni, nel corso di un litigio a Massa di Somma, vicino Napoli. La vittima è stata ricoverata in ospedale con lesioni guaribili in 20 giorni.

L’accoltellamento durante la lite

Una lite familiare è degenerata fino ad arrivare a un accoltellamento. Un 25enne di Massa di Somma, vicino Napoli, si trovava insieme al fratello di 21 anni nei pressi della stazione di San Sebastiano al Vesuvio per lesioni aggravate.

I due, per motivi ancora da chiarire, avrebbero iniziato a litigare, fino a quando il maggiore dei due avrebbe colpito il fratello alla schiena, utilizzando un coltello.

Fonte foto: Tuttocittà.it La stazione di San Sebastiano al Vesuvio, vicino Massa di Somma in provincia di Napoli

La vittima è stata soccorsa dai sanitari e poi portata all’ospedale del Mare di Napoli. Le sue condizioni non sembrerebbero gravi: il 21enne è stato ricoverato con lesioni ritenute guaribili in 20 giorni.

L’arresto del ragazzo

Il 25enne, rintracciato e fermato dagli agenti, è stato poi arrestato dai carabinieri e posto agli arresti domiciliari, dove si trova ancora adesso.

Il ragazzo rimane in attesa di giudizio e dovrà rispondere di lesioni aggravate.

Altro accoltellamento in famiglia

Solo il mese scorso, le forze dell’ordine avevano iniziato a seguire un’altra pista per spiegare la misteriosa scomparsa di Gessica Lattuca, giovane madre di Agrigento di cui non si hanno notizie dall’agosto del 2018.

Si è deciso, infatti, di nel registro degli indagati Vincenzo Lattuca, 43 anni, fratello di Gessica.

L’ipotesi degli inquirenti è che la giovane possa essere stata uccisa durante una lite con il fratello, scatenatasi a causa del suo stato di ebbrezza.

A far propendere per questa ipotesi sono state delle tracce ematiche, riconducibili a Gessica, rinvenute nell’abitazione del padre della ragazza, in cui risiedeva anche il fratello Vincenzo.

Lattuca, interrogato, aveva respinto qualsiasi accusa. L’uomo è però morto improvvisamente martedì 20 giugno per un malore improvviso, dovuto, forse a un’overdose da eroina.

Si attende l’esame tossicologico per chiarire le dinamiche del decesso e se si sia trattato di un gesto volontario o meno.