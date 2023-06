Indagato il fratello di Gessica Lattuca scomparsa a Favara: è accusato di omicidio e occultamento di cadavere

Giornalista pubblicista dal 2015 e laureato in Comunicazione alla Sapienza. Ho collaborato con diverse testate e lavorato per tv, radio, carta stampata e web. Impegnato nel contesto dell’emittenza laziale, sono autore e conduttore di vari programmi di informazione, telegiornali e radiogiornali.

Una nuova pista per trovare la soluzione nel caso della misteriosa scomparsa di Gessica Lattuca, giovane madre di Agrigento di cui non si hanno notizie dall’agosto del 2018. In base alle ultime indiscrezioni, come nuovo possibile responsabile sarebbe stato individuato il fratello, Vincenzo Lattuca, con l’accusa di omicidio aggravato e occultamento di cadavere.

Indagato il fratello

Gessica Lattuca, madre di quattro figli, era scomparsa nel nulla da Favara, vicino Agrigento, nell’ormai lontano mese di agosto del 2018.

Dopo le tante ipotesi per risolvere il caso, arriva la clamorosa svolta con il possibile coinvolgimento da parte di un membro della sua famiglia.

Fonte foto: ANSA La morte di Gessica Lattuca potrebbe essere collegata all’operazione Mosaico, con arresti tra Favara e Belgio nel 2018

Il procuratore reggente, Salvatore Vella, e il pubblico ministero, Paola Vetro, hanno deciso di iscrivere nel registro degli indagati Vincenzo Lattuca, 43 anni. Una nuova ipotesi investigativa che emerge dopo l’esclusione dagli indagati del compagno di Gessica, Filippo Russotto.

L’ipotesi della lite

La nuova ipotesi alla base delle accuse rivolte al fratello di Gessica Lattuca suggerisce che la giovane possa essere stata uccisa durante una lite con il fratello, scatenatasi a causa del suo stato di ebbrezza.

Successivamente, il corpo sarebbe stato occultato. Tuttavia, chiunque sia stato il responsabile dell’ultimo atto, non si ritiene che abbia agito da solo, bensì con la complicità di individui ancora sconosciuti.

Sono state in particolare le tracce ematiche, riconducibili a Gessica, a rivestire il ruolo di chiave di volta nelle indagini. Le tracce erano state rinvenute nell’abitazione del padre della ragazza, in cui risiedeva anche il fratello Vincenzo.

L’operazione Mosaico

Nell’inchiesta si ipotizza che alla base del delitto ci possa essere un vasto traffico di armi e droga, collegato a una violenta faida tra due bande rivali, oggetto dell’operazione del 2018 denominata “Mosaico”.

In questo contesto, nel dettaglio, si sarebbero verificati ben cinque omicidi tra Favara e il Belgio. I progressi delle indagini hanno contribuito a consolidare questa teoria.

L’interrogatorio di Vincenzo Lattuca

Recentemente, la procura ha convocato Vincenzo Lattuca per un interrogatorio, al quale è stato assistito dal suo difensore Salvatore Cusumano.

Durante l’interrogatorio, l’indagato ha respinto qualsiasi accusa di coinvolgimento nella vicenda. Nel frattempo, la procura sta proseguendo l’indagine al fine di far luce sulla verità.

I recenti delitti in famiglia

La possibile risoluzione del caso di Gessica Lattuca rappresenterebbe un’ulteriore conferma dell’elevata incidenza di delitti che vengono consumati negli ambienti familiari in Italia.

Oltre al celebre caso dell’omicidio di Marzia Capezzuti, di recente discusso al Tribunale di Salerno, risale a pochi giorni fa il drammatico episodio della morte di Enrico Aliaj, il 20enne albanese freddato a colpi di arma da fuoco dal proprio fratello di 18 anni.