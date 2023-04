Arrestati 9 membri dei Latin King a Milano per rissa e tentato omicidio: cosa sappiamo sulla banda

Giornalista, redattore e copywriter freelance, nato e cresciuto tra Jesi e Ancona. Amante della lettura e della scrittura, trasforma la sua passione in lavoro, diventando esperto nella scrittura per il web. Pieno di difetti, come la passione per la Juventus.

Colpo alla banda sudamericana dei Latin King. La polizia di Milano ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 9 persone, tutte appartenenti ad una articolazione locale della gang, accusate di una sfilza di reati tra cui tentato omicidio, lesioni aggravate e furto.

Latin King, 9 arresti a Milano

L’ordinanza di custodia cautelare è stata emessa dal gip del Tribunale di Milano su richiesta della locale procura ed è stata eseguita nella mattinata di mercoledì 19 aprile dagli agenti della Squadra mobile della Questura.

Nove le persone arrestate, tre sono finiti in carcere e sei ai domiciliari. Come riporta Ansa, si tratta di quattro ecuadoriani, tre peruviani, un argentino e un salvadoregno di età compresa tra i 20 e i 36 anni.

Sono accusati a vario titolo dei reati di associazione a delinquere, tentato omicidio, lesioni personali gravi e aggravate, rissa, danneggiamento, furto aggravato e getto pericoloso di cose.

L’aggressione a un 34enne

Le indagini che hanno portato agli arresti sono partite da un’aggressione, avvenuta nel marzo 2022 a Milano in zona Bicocca, ai danni di un 34enne salvadoregno appartenente alla banda rivale della Ms-13.

In quell’occasione l’uomo era stato aggredito brutalmente da un gruppo di giovani, colpito con pugni e bottiglie di vetro e ferito al braccio con un machete. Il 34enne aveva rischiato di perdere la mano, riportando poi una prognosi superiore ai 40 giorni.

Fonte foto: ANSA Un fermo immagine tratto dal video della polizia sull’operazione che mostra uno dei pestaggi

Le investigazioni hanno consentito di accertare come l’aggressione fosse da inquadrare nell’ambito degli scontri tra bande rivali per il controllo del territorio. Nell’ambito dell’inchiesta sono state ricostruite altre risse e pestaggi, come quella avvenuta in via Avezzana il 30 aprile 2022 e quella del 30 giugno ad Assago.

Chi sono i Latin King

I Latin King sono una delle gang più diffuse al mondo, composta prevalentemente da ragazzi latino americani. Il gruppo è nato nel 1940 a Chicago negli Stati Uniti e aveva come obiettivo originario quello di aiutare i migranti sudamericani in arrivo negli States.

A livello mondiale i Latin King sono divisi in una serie di “tribù” e “capitoli”, realtà territoriali autonome ma collegate tra loro e inquadrate in un sistema locale, regionale e nazionale.

A differenza di molte altre gang, i Latin King hanno una strutturata organizzazione gerarchica che li rendono molto più simili di altre ad un organizzazione mafiosa. Ciascuna tribù è governata da cinque soggetti (denominati Corone), la stessa catena di comando è riprodotta nei singoli capitoli che si trovano sotto il controllo della tribù.

Per entrare nella gang gli aspiranti affiliati devono superare delle prove d’ingresso: la principale è subire un pestaggio da parte degli altri componenti della banda.

Oltre alla struttura gerarchica, la gang dei Latin King è caratterizzata da una rigida disciplina: è presente un regolamento interno, in caso di violazioni viene avviato un processo disciplinare che può portare alle eventuali punizioni, sia di natura corporale che non.