Ambulante accoltella due turisti in Salento dopo una lite sul prezzo: denunciato il venditore

Attimi di panico in una spiaggia del Salento. Un ambulante ha accoltellato due turisti dopo un’accesa discussione sull’acquisto di alcuni prodotti esposti. L’episodio si è consumato in località Sant’Isidoro e i carabinieri hanno denunciato l’uomo in stato di libertà. Dovrà rispondere del reato di lesioni personali. A scatenare l’aggressione sarebbe stato il prezzo della mercanzia che i due turisti intendevano acquistare.

Ambulante accoltella due turisti dopo una lite, cos’è successo

Come riporta ‘Quotidiano di Puglia’, alle 16 del pomeriggio di mercoledì 30 agosto nella marina di Nardò, in località Sant’Isidoro in Salento, tra un ambulante e due turisti originari di Aversa è scoppiata una lite.

A scaldare gli animi sarebbe stato il prezzo di alcuni articoli esposti dal venditore, sul quale i due turisti avrebbero cercato di trattare.

Come riporta ‘Repubblica’, ad un certo punto l’ambulante ha estratto un coltello e ha aggredito i due giovani, di 20 e 21 anni.

Il tutto sarebbe avvenuto di fronte a un certo numero di testimoni.

I soccorsi, come stanno le vittime

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno subito trasportato i due giovani presso l’ospedale di Copertino.

Uno di essi è stato raggiunto da un colpo al torace, l’altro è stato ferito sul lato sinistro dell’addome.

Fortunatamente, nessuno dei tue turisti è in pericolo di vita e dopo poche ore sono stati dimessi dall’ospedale.

Le indagini e la denuncia

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri che hanno raccolto le testimonianze di altre persone presenti durante il fatto.

Per ricostruire la dinamica dell’aggressione sono state preziose anche le dichiarazioni rilasciate dai due turisti di Aversa.

L’aggressore è stato identificato subito dopo. Si tratterebbe di un uomo di 53 anni residente a Copertino. I carabinieri lo hanno raggiunto e denuciato in stato di libertà per il reato di lesioni personali.

Secondo ‘La Gazzetta del Mezzogiorno’, il 53enne sarebbe un pluripregiudicato.

