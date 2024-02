Almeno 10 morti in autostrada nell'incidente tra furgone e tir in Messico: 4 sono minorenni, diversi feriti

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Il maxi-incidente avvenuto in Messico, nel comune di Rioverde, ha causato la morte di almeno 10 persone. Il bilancio dello scontro tra un furgone e un camion merci sull’autostrada conta anche 4 minorenni. L’incidente ha provocato la morte di 5 donne, 1 uomo e 4 minori, oltre che diversi feriti ora ricoverati in ospedale. Le cause e le responsabilità sono ancora in fase di accertamento.

L’incidente in Messico

È avvenuto nel comune di Rioverde l’incidente che ha ucciso almeno 10 persone. Lo scontro si è verificato nelle prime ore dello scorso sabato 24 febbraio, ma ancora non ci sono risposte in merito alle cause e alle responsabilità.

La collisione che ha portato alla morte di 10 persone (un maxi incidente che fortunatamente non raggiunge il drammatico numero dello scontro avvenuto in Tanzania), di cui 4 minorenni, ha visto coinvolto un furgone e un tir per il trasporto merci. La zona dell’impatto è al chilometro 17 dell’autostrada, nei pressi della comunità El Salitre, appartenente proprio al comune di Rioverde in Messico.

Il tragico bilancio

Da una parte un tir per il trasporto merci, dall’altra un furgone adibito al trasporto di persone. Lo scontro tra i due veicoli ha portato a un tragico epilogo per gran parte delle persone trasportate nel furgone e per chi è rimasto coinvolto nello scontro con la propria auto.

Il bilancio è tragico: sono morte almeno 10 persone (se non si considerato i feriti a rischio) di cui 5 donne, 4 minori e 1 uomo. I feriti sono stati tutti trasportati negli ospedali più vicini della regione e hanno ricevuto le cure specialiste necessarie.

Le dinamiche

Sul posto sono arrivati gli esperti della procura scientifica per procedere alla rimozione dei corpi e li trasferiranno al servizio medico legale (SEMELE) per eseguire le autopsie legali e accertare le cause della morte.

Intanto la procura integra un fascicolo d’indagine sull’accaduto, per il quale vengono effettuati gli accertamenti e le necessarie perizie, al fine di accertare le responsabilità. Ancora non sono state divulgate le dinamiche dell’incidente.