Maxi-incidente stradale in Tanzania, tragico bilancio di 25 morti, tra cui 3 stranieri: almeno 21 i feriti

Giornalista professionista esperto di relazioni internazionali e geopolitica, scrive anche di attualità, cultura ed economia. Collaboratore di diverse testate nazionali, ha scritto due libri e curato la pubblicazione in italiano di un saggio del politologo statunitense John J. Mearhseimer.

Maxi-incidente stradale in Tanzania. Un violento tamponamento che ha coinvolto più mezzi ha causato la morte di almeno 25 persone, tra cui tre cittadini stranieri, e il ferimento di altri 21.

Morti anche tre cittadini stranieri

A confermare la notizia del terribile incidente è la presidente della Tanzania Samia Suluhu Hassan, spiegando che le vittime straniere sono un americano, un sudafricano e un keniano.

La presidente ha disposto che tutti i feriti nella regione di Arusha ricevano cure gratuitamente, secondo quanto riportato dall’Agi.

La dinamica dell’incidente

Il pauroso incidente ha coinvolto quattro veicoli nella zona di Kibaoni (Ngaramtoni), lungo l’autostrada Arusha-Namanga, in Tanzania.

Secondo quanto riferito dalla stampa locale, il tragico sinistro è avvenuto sabato 24 febbraio 2024 e ha coinvolto un camion e altri tre veicoli.

Parlando al Mount Meru Referral Hospital nella serata di sabato 24 febbraio, il Commissario di Polizia, Awadhi Juma Haji, ha confermato che 11 dei morti erano donne, tra cui una bambina.

Fonte foto: ANSA

Samia Suluhu Hassan è presidente della Tanzania dal marzo 2021

Fuggito l’autista che ha provocato il sinistro

Per quanto riguarda la causa dell’incidente, il Commissario di Polizia ha spiegato che le indagini preliminari hanno dimostrato che il sistema frenante del camion ha ceduto, causando il violentissimo impatto con gli altri veicoli che lo precedevano.

Ha aggiunto che la polizia sta ancora cercando l’autista del camion, che sarebbe fuggito dopo l’incidente.

Justine Masejo, commissaria regionale di Arusha, ha detto che uno dei veicoli coinvolti nell’incidente trasportava studenti e insegnanti della New Vision School di Arusha, e un altro era un autobus pubblico.

Ha detto che le persone ferite sono state portate d’urgenza nei principali ospedali della città di Arusha, tra cui l’ospedale di riferimento di tutta la zona, il Selian Lutheran Hospital.

Oltre 18 mila morti l’anno per incidenti stradali in Tanzania

Ogni anno gli incidenti stradali causano la morte di oltre 1,35 milioni di persone, colpendo in modo sproporzionato i Paesi in via di sviluppo.

In Tanzania, gli ultimi dati dell’Oms stabiliscono che gli incidenti stradali rappresentano il 6,12% del totale dei decessi, con un conteggio effettivo di circa 18.054 morti all’anno.