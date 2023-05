Allerta rossa per maltempo in Emilia-Romagna: situazione critica a Bologna, bandiera gialla in 12 Regioni

Laureato in Scienze e Tecnologie delle Arti e dello Spettacolo, Master in Drammaturgia e Sceneggiatura. Ho lavorato per il cinema e la serialità digitale, ma il primo amore è il giornalismo e non si scorda mai. Scrivo per vivere, vivo per scrivere. Iscritto all'albo dei giornalisti pubblicisti.

Prosegue l’ondata di maltempo in Italia: dopo i danni nei giorni scorsi, a vedersela peggio potrebbe essere di nuovo l’Emilia-Romagna, dove la Protezione Civile ha diramato un’allerta rossa. Bandiera gialla in numerose altre Regioni per rischio pioggia.

Maltempo in Emilia: allerta rossa per il 10 maggio

Le pesanti piogge e esondazioni dei giorni scorsi non sono ancora alle spalle. Stando agli ultimi bollettini delle autorità, anche per oggi mercoledì 10 maggio 2023 l’attenzione è altissima in Emilia-Romagna.

L’allerta rossa riguarda quasi tutto il territorio, dove sono attese piene su tutti i corsi d’acqua del settore centro-orientale, ma la situazione più critica a quanto pare sarà nella città metropolitana di Bologna e nel Ravennate.

Fonte foto: ANSA Le immagini dei danni a Ravenna dopo il maltempo dei giorni scorsi

Si tratta delle stesse zone interessate da forti disagi solo una settimana fa: l’alluvione dei primi di maggio ha portato all’evacuazione di numerose famiglie. Faenza è stata sommersa a causa dell’esondazione del Sillaro, affluente del Reno.

L’allarme del sindaco di Ravenna su fiumi e piogge

Nella serata di martedì 9 maggio, dopo la comunicazione delle previsioni e del bollettino, il sindaco di Ravenna e presidente della Provincia, Michele de Pascale ha annunciato monitoraggi su tutti gli alvei fluviali potenzialmente coinvolti.

Si punta a identificare in anticipo “problematiche che non sono percettibili, ma che si sono accumulate negli ultimi giorni a seguito delle piene”. È stato attivato anche il servizio di messaggistica per tutti i cittadini: “Vi telefoneranno, riceverete messaggi, sono messaggi del Comune di Ravenna per avvisarvi rispetto all’andamento dell’emergenza”.

Il consiglio è quello di stare lontano dai fiumi e monitorare le allerte. Qualora accadesse qualcosa, le indicazioni prevedono di salire ai piani elevati, non andare in macchina e non scendere nei seminterrati.

Allerta gialla in altre 12 Regioni: quali sono

Oltre all’allerta rossa e arancione su gran parte dell’Emilia-Romagna, le autorità hanno issato bandiera gialla anche su altri 12 territori. Si tratta di: Lazio, Umbria, Campania, Basilicata, Molise, Calabria, Puglia, Abruzzo, Marche, parte di Sicilia, Lombardia e Province Autonome di Trento e Bolzano.

Secondo le previsioni del meteo, le piogge saranno più persistenti soprattutto nelle regioni del Nord, intermittenti invece al Centro-Sud. Non sono escluse criticità idrogeologiche e idrauliche, così come una frequente attività elettrica, possibile grandine e forti raffiche di vento.