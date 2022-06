Allarme caldo nel weekend, insiste l'anticiclone africano: picchi fino a 37 gradi, città nella morsa dell'afa

La tregua alle temperature roventi portate da Scipione è durata poco. In Italia si è infatti riabbattuto un anticiclone africano che col passare dei giorni si sta espandendo sempre di più in tutto il Mediterraneo, dall’area occidentale a quella centrale.

Come preannunciato dagli esperti metereologici, la sua influenza sul Paese sarà particolarmente incisiva nel fine settimana, quando alcune temperature locali potrebbero arrivare a toccare i 37°C.

Italia nella morsa dell’anticiclone africano

A determinare il ritorno in Italia delle condizioni canicolari, ossia il caldo eccessivo e soffocante, sarà l’aria subtropicale caratteristica dell’anticiclone africano. Secondo le previsioni non verrà risparmiato nemmeno il Nord-Ovest della penisola, dove si attende un weekend all’insegna dell’afa.

Questo perché l’area del territorio, insieme a quello della Sardegna, sarà maggiormente esposta alla risalita nord africana. Alcune città dovrebbero raggiungere punte di temperature comprese tra i 35°C e i 37°C.

Inaspettatamente al Sud, e anche lungo l’Adriatico, si prevede un caldo leggermente più contenuto grazie a un delicato flusso di correnti settentrionali in scivolamento nel margine destro dell’anticiclone. Non si escludono locali rovesci in prossimità delle aree montuose più meridionali.

Le previsioni di sabato 18 giugno

Nella giornata di sabato 18 giugno il tempo sarà in prevalenza soleggiato e stabile in tutta Italia, con qualche eccezione di annuvolamento nelle regioni del Centro-Sud. Durante la mattinata potrebbe tuttavia presentarsi qualche breve rovescio sulle Alpi occidentali al confine con la Francia.

La variabilità dovrebbe invece essere pomeridiana sull’Appennino Calabrese e sulle zone interne della Sicilia, dove sono attesi alcuni rovesci e temporali, anche se in esaurimento già nel corso della serata.

In generale, le temperature non dovrebbero subire variazioni di rilievo, salvo lievi cali locali sul versante adriatico a Sud. I valori più elevati, come anticipato, saranno raggiunti in Sardegna e a Nord-Ovest, con picchi fino a 37°C nelle zone interne.

Le previsioni di domenica 19 giugno

L’anticiclone continuerà a caratterizzare le temperature italiane anche domenica 19 giugno. Rispetto alla giornata precedente si prevedono maggiori annuvolamenti in prossimità dell’arco alpino, che potrebbero sfociare in isolati rovesci di calore.

Secondo le previsioni il caldo dovrebbe comunque continuare a restare particolarmente intenso al Nord-Ovest, in Sardegna e sulle tirreniche centro-settentrionali. Le punte di temperature massime resteranno tra i 35°C e i 37°C. Valori senza variazioni di rilievo o in lieve recupero invece sul medio-basso Adriatico.