Alla guida per 50 anni senza patente a San Francesco al Campo: scoperto grazie alla multa della polizia locale

Incredibile scoperta della polizia locale di San Francesco al Campo, in provincia di Torino, dopo una multa comminata a un 73enne. L’uomo, che era stato sanzionato per aver guidato in contromano, non ha mai avuto la patente e da oltre 50 anni guidava senza mai averla ottenuta.

La scoperta della polizia locale

L’episodio è avvenuto pochi giorni fa a San Francesco al Campo, in provincia di Torino, dove un uomo di 73 anni è stato convocato in comando dalla polizia locale per il controllo di alcuni documenti. Ma una volta arrivato, il pensionato ha ammesso di non aver mai avuto la patente.

Da 52 anni, infatti, l’anziano guidava la sua automobile senza mai aver ottenuto la licenza di guida. Una sorprendente confessione che ha lasciato gli uomini della locale a bocca aperta e che, inevitabilmente, porterà guai ben peggiori al 73enne.

Fonte foto: ANSA

L’uomo, che negli anni era solito fare lo stesso percorso da casa al lavoro, è stato denunciato e il giudice potrà anche decidere di comminargli una multa aggiuntiva che potrebbe raggiungere anche la cifra di 15.000 euro.

Sanzionato perché in contromano

Ma com’è stato possibile scoprirlo? La confessione dell’anziano è arrivata, come detto, al comando della polizia locale che lo aveva convocato dopo avergli comminato una precedente multa.

Infatti il 73enne, pochi giorni prima, era stato fermato e multato dalla polizia locale per aver commesso delle infrazioni al codice della strada. Nello specifico, riferiscono i giornali locali, l’uomo era stato sorpreso a guidare contromano nella zona del cimitero del paese e i vigili, dopo averlo notato, lo avevano sanzionato e convocato in comando.

Un precedenti nei controlli

Una storia incredibile, difficile da pensare, ma successa. E con un precedente che fa ancor più riflettere.

In tanti si chiedono come sia stato possibile per il 73enne guidare per così tanto tempo senza patente, senza magari subire mai un controllo casuale nel corso degli anni. Ma a dir la verità, come riferito da TorinoToday, nel 2009 l’anziano venne fermato e fu sorpreso senza patente. In quel caso non non confessò nulla e se la cavò con una multa di 800 euro. Oggi, 14 anni dopo, la sanzione va verso cifre ben più salate.