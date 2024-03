Alessia Pifferi di nuovo accusata dalla sorella Viviana, le rivelazioni sul rapporto con la figlia Diana

“Questo non è uno sbaglio, questa è una scelta“, tuona Viviana, la sorella di Alessia Pifferi nelle dichiarazioni rilasciate nei giorni del processo. A ‘Mattino Cinque’ Viviana ribadisce che la vera Alessia Pifferi non sarebbe quella del tribunale, bensì quella dell’interrogatorio. “In aula diventava rossa, era controllata”, sostiene la sorella.

Il reato di cui è accusata Alessia Pifferi, dunque, secondo la sorella non sarebbe dovuto a uno “sbaglio”, piuttosto a una “scelta“, dal momento che “non si può avere un blackout per quattro volte”. Ricorda con dolore il momento in cui ha voluto vedere il corpo senza vita della nipotina Diana, che la stessa Alessia non le avrebbe consentito di vedere, e di cui la 38enne spendeva i soldi che sua madre le mandava per l’accudimento.

Accuse che Viviana Pifferi ripete sin dall’inizio di questa storia. All”Ansa’ sottolinea che “non si parla più di Diana. Questa bambina lei ha scelto di lasciarla per andare a divertirsi“, e durante quei sei giorni Alessia Pifferi era “anche tornata a due passi da casa” e “non è andata a da sua figlia. Queste sono decisioni“. Inoltre, Alessia Pifferi avrebbe prenotato un’auto per la sera stessa del rientro a casa.

“L’ha detto: ‘Avevo paura di mettere a repentaglio la storia con Angelo’. Io non ho più parole”, conclude Viviana Pifferi davanti ai microfoni e alle telecamere dei giornalisti.