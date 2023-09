Alessandro Plateroti è il nuovo direttore del quotidiano NewsMondo.it

Svolta alla guida di NewsMondo.it. Il nuovo direttore alla guida del quotidiano online della Delta Pictures Editore è il giornalista Alessandro Plateroti.

Chi è Alessandro Plateroti

La carriera giornalistica di Alessandro Plateroti si estende per tre decenni: per ben 10 anni è stato il corrispondente del Sole24Ore a New York, ha raccontato anche l’attacco alle Torri Gemelle, l’11 settembre 2001.

Laureato in Scienze Politiche e con una profonda passione per l‘economia e le finanze, Plateroti ha arricchito le sue competenze attraverso corsi di formazione sia in Inghilterra sia negli Stati Uniti. In Italia, invece, ricoperto ruoli di rilievo, tra cui caporedattore, vice-direttore e direttore.

La nomina a direttore di NewsMondo.it

La sua nomina a direttore di NewsMondo.it – a partire da settembre -, è vista come un passo strategico per rinvigorire l’aspetto editoriale del quotidiano, che si posiziona all’interno del Gruppo Editoriale Delta, comprendente oltre 19 magazine di spicco.

Una delle prime iniziative sotto la direzione di Plateroti sarà un completo restyling di Newsmondo.it.

Il progetto mira a rafforzare ulteriormente la presenza online del magazine e a offrire agli utenti un’esperienza ancora più ricca e coinvolgente. Inoltre, l’operazione è tesa a consolidare la partnership con Newsonline, la Business Unit all’interno di Italiaonline, che gestisce in esclusiva la vendita degli spazi pubblicitari per Newsmondo.it. Collaborazione fondamentale per la crescita e il successo del progetto editoriale.

Le parole di Plateroti dopo la nomina a direttore

Entusiasmo e determinazione guidano Alessandro Plateroti nell’affrontare questa nuova sfida con rinnovata energia: “Accettare la responsabilità di guidare e potenziare l’attività editoriale di NewsMondo.it è motivo di grande entusiasmo per me. Dopo anni di esperienza nel campo giornalistico, sia in Italia sia all’estero, e grazie alla collaborazione di un team di professionisti altamente competenti, sono fiducioso che potremo contribuire alla crescita di qualità del Gruppo Delta, attirando nuovi lettori e raggiungendo nuovi segmenti di mercato”.

“L’integrazione delle competenze tradizionali con il mondo dei nuovi media digitali rappresenta un vero punto di forza nel nostro approccio all’informazione”, ha concluso.

L’annuncio di Delta Pictures

“La nomina di Alessandro Plateroti come Direttore di NewsMondo.it è un passo fondamentale nel nostro percorso di crescita e innovazione. Siamo entusiasti di collaborare con una figura di così grande esperienza e competenza nel settore dell’informazione. Con la sua guida miriamo a espandere ulteriormente il nostro pubblico e a rafforzare la nostra posizione di leadership sul mercato”, ha dichiarato Nicola Burgay, amministratore unico di Delta Pictures.