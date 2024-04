Alessandro Orsini contro Giuseppe Cruciani dopo l'attacco in diretta a La Zanzara: "Sei uno stupido"

Volano stracci tra Alessandro Orsini e Giuseppe Cruciani. Il docente di Sociologia del terrorismo e direttore del sito d’informazione Sicurezza Internazionale ha infatti definito il co-conduttore, insieme a David Parenzo, della trasmissione radiofonica “La Zanzara”, uno “stupido”.

Lo scontro tra Alessandro Orsini e Giuseppe Cruciani

Dopo il botta e risposta con David Parenzo, ora è Giuseppe Cruciani ad aver ingaggiato un duello con il professore.

Quest’ultimo, infatti, in diretta a “La Zanzara”, ha duramente criticato un commento del professore Alessandro Orsini inerente la rappresaglia dell’Iran contro Israele avvenuta nella notte tra il 13 e il 14 aprile scorso attraverso un lancio di droni e missili che, tuttavia, sono stati per il “99%” intercettati dal sistema di difesa israeliano (Iron Dome), grazie anche all’aiuto di Stati Uniti, Regno Unito, Giordania e Arabia Saudita.

Secondo quanto affermato da Alessandro Orsini in un video pubblicato su Youtube il 14 aprile, Teheran avrebbe avvisato e “concordato” con gli Stati Uniti e Israele il “finto attacco”.

Affermazione criticata da Giuseppe Cruciani e David Parenzo a “La Zanzara” durante la puntata del 14 aprile.

L’insulto del professore

La reazione di Orsini non si è fatta attendere. “Caro Giuseppe Cruciani, premesso che ti voglio bene e che mi sei molto simpatico, è chiaro che sei uno stupido” ha scritto il professore in un lungo post pubblicato su X. ù

“Non ho capito perché dobbiate sempre insultarmi e prendermi a parolacce a Radio 24 senza conoscere niente degli argomenti che trattate” ha aggiunto.

“È prassi consolidata e documentata che l’Iran coordini con gli Stati Uniti tutte le sue vendette per i torti che subisce per mano americana e israeliana. Questo è accaduto in altre circostanze, ad esempio, quando l’Iran lanciò i missili contro le basi americane in Iraq per vendicare l’uccisione di Soleimani nel gennaio 2020

Anche gli Stati Uniti, ha aggiunto, “agiscono nello stesso modo quando sparano in Medio Oriente“. Ad esempio, “Trump avvisò Putin che stava per lanciare i suoi missili contro la Siria nell’aprile del 2017 per evitare che ci fossero morti tra i soldati russi”.

Il punto di vista di Orsini su Israele

Intervenuto tra gli ospiti di Prima di domani, il programma condotto da Bianca Berlinguer su Rete4, Alessandro Orsini ha spiegato che “Israele non ha possibilità di vincere la guerra contro l’Iran, a differenza di quello che si dice”.

L’Iran, ha osservato “ha 90 milioni di abitanti, ha una capacità missilistica spaventosa, ha risorse energetiche illimitate. Israele è piccolissimo e ha pochi abitanti, parliamo di un nano contro un colosso”.