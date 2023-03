Alcune canzoni italiane tornano su Facebook e Instagram dopo l'accordo tra Meta e Soundreef: quali sono

Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano. Scrivo di economia, sport e attualità per varie testate

Torna la musica sui social. Dopo settimane senza canzoni, Meta annuncia che su Facebook e Instagram torneranno i brani degli artisti i cui diritti sono trattati da Soundreef. Ancora in alto mare invece la situazione con SIAE, che avrebbe rifiutato l’accordo.

Meta contro SIAE, la vicenda

Da alcune settimane i social di Meta, Instagram e Facebook, sono in silenzio. La musica non è più disponibile in storie e post.

A toglierle è stata la stessa azienda americana, dopo che il rinnovo degli accordi con il principale gestore di diritti musicali italiano, SIAE, non sono stati rinnovati.

Meta avrebbe infatti proposto alla Società Italiana Autori e Editori un compenso simile a quello presentato alle proprie controparti in altri paesi europei.

SIAE avrebbe però rispedito l’offerta al mittente, e Meta, per non rischiare di vedersi inondata di reclami, ha rimosso la maggior parte della musica dai propri social.

Soundreef accetta l’accordo e torna sui social

Non tutti gli artisti sono però rappresentati da SIAE. Anche se la società ha una posizione dominante nel mercato, esistono altri player come Soundreef.

Anche le canzoni degli artisti rappresentati da questa piccola società erano state rimosse da Facebook e Instagram, ma da oggi alcune saranno nuovamente disponibili.

Meta e Soundreef hanno infatti un accordo indipendente da quello con SIAE, permettendo ad alcuni cantanti di tornare sulle piattaforme dell’azienda con la loro musica.

Quali sono gli artisti di Soundreef

Soundreef è un gestore indipendente di diritti d’autore, principale concorrente in Italia di SIAE. Fondata a Londra nel 2011 da due italiani, oggi rappresenta oltre 43.000 autori.

La maggior parte, circa 26.000, sono italiani, e tra loro ci sono alcuni nomi molto conosciuti. A tornare su Instagram e Facebook saranno i brani tra gli altri di Rkomi e Ultimo, come riporta il sito del quotidiano ‘La Repubblica’.

Ancora problemi invece per quei brani che hanno più autori, rappresentati sia da Soundreef che da SIAE. In questi casi infatti sarà necessario aspettare che Meta e l’ex monopolista risolvano i propri problemi per riavere le canzoni a disposizione nei propri post.

Questa casistica interessa nomi molto importanti della musica italiana, come J-Ax, Laura Pausini, Guè e Sfera Ebbasta.