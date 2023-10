Aeroporto di Amburgo chiuso per una minaccia di attentato terroristico dall’Iran: ritardi alla riapertura

Giornalista, sceneggiatore, laureato in Scienze della Comunicazione. Scrivo perché adoravo il suono della Olivetti di mio nonno e perché, a causa della mia pessima educazione, mi chiedo ancora oggi i perché delle cose.

Chiusura improvvisa per l’aeroporto di Amburgo. Nello scalo della città tedesca è arrivata la “minaccia di attentato a un aereo proveniente dalla capitale iraniana Teheran”, e tutte le operazioni di decollo e atterraggio sono state sospese. L’aereo è stato intanto spostato in un’area speciale dell’aeroporto.

La minaccia di attentato

La notizia è arrivata dall’agenzia di stampa tedesca Dpa (Deutsche Presse-Agentur) che, citando un portavoce dell’aeroporto di Amburgo, ha fatto sapere che “a causa di una minaccia di attentato a un aereo proveniente dalla capitale iraniana Teheran, le operazioni di volo all’aeroporto di Amburgo sono state completamente sospese”.

Il blocco è arrivato alle 12:40 (ora locale e italiana) di lunedì 9 ottobre. Dal quel momento le operazioni dell’intero terminal sono state sospese, e non ci sono stati decolli né atterraggi.

***UPDATE*** Der Flugbetrieb ist wieder aufgenommen. Es kann weiterhin zu Flugverzögerungen kommen. Bitte behalten Sie Ihren Flugstatus im Blick. pic.twitter.com/efy7sCW8yv — Hamburg Airport 🕊 (@HamburgAirport) October 9, 2023

Il post, pubblicato su X (Twitter), con il quale l’account ufficiale dell’aeroporto di Amburgo ha informato della ripresa delle operazioni di volo

L’allarme è scattato in seguito a una mail inviata alla Bundespolizei, nella quale si dichiarava l’intenzione di colpire con un attentato il volo partito da Teheran, capitale dell’Iran, e diretto nello scalo tedesco. Come dichiarato da un portavoce della Polizia federale, la minaccia è stata presa immediatamente sul serio, portando all’immediato blocco di tutte le operazioni nell’aeroporto.

L’arrivo dell’aereo ad Amburgo

L’aereo in questione è regolarmente atterrato ad Amburgo alle 12:20, ed è stato immediatamente spostato in un’area speciale dello scalo, dov’è stato perquisito. Tutti i 198 passeggeri, e i 16 membri dell’equipaggio, sono scesi dal velivolo e sono stati sottoposti a controlli di sicurezza in un’area apposita, insieme ai loro bagagli.

Un grosso contingente della polizia federale è schierato sul posto, e nell’aeroporto sono accorsi anche gli agenti e i mezzi dei vigili del fuoco.

Secondo le informazioni raccolta da Bild si tratterebbe dell’aereo IR 723 della “Iran Air”. L’aereo è decollato dall’aeroporto di Teheran-Imam Khomeini alle 7:45.

Le indicazioni dell’aeroporto

Intanto, tramite i propri canali social, l’aeroporto di Amburgo ha avvertito i passeggeri della sospensione di tutte le operazioni dell’aeroporto.

Dallo scalo hanno precisato che “potrebbero verificarsi ritardi nei voli”, invitando i passeggeri in partendo dallo scalo tedesco a tenere d’occhio gli aggiornamenti sulla situazione, che potrebbe anche portare alla cancellazione di alcuni voli.

La ripresa dei voli

Come annunciato sul proprio sito web dall’aeroporto di Amburgo, tutte le attività di messa in sicurezza in seguito alla minaccia di attentato sono terminate e “le operazioni di volo sono riprese”.

In ogni caso, come specificato direttamente dai funzionari dello scalo, “i voli possono ancora subire dei ritardi”.