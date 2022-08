Addio a Omar Monestier: morto il giornalista e direttore de Il Piccolo e Il Messaggero Veneto, aveva 57 anni

Improvviso lutto nel mondo del giornalismo, che piange la scomparsa di Omar Monestier. Il giornalista, firma illustre nel Veneto, era il direttore de “Il Piccolo” e de “Il Messaggero Veneto”.

Morto Monestier, aveva 57 anni

La notizia della morte di Omar Monestier è arrivata lunedì mattina ed è stata ribattuta da diverse testate, locali e nazionali. Fatale, per il 57enne, un malore che lo ha colto nella notte tra domenica e lunedì mentre si trovava presso la propria abitazione di Moruzzo, a Udine.

Monestier, originario di Belluno, dopo aver preso l’incarico di direttore de “Il Piccolo” e de “Il Messaggero Veneto”, era solito fare la spola tra Trieste e la sua Moruzzo.

Fonte foto: ANSA Il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano con Omar Monestier nel 2010

Monestier, chi era

Nato a Belluno il 23 settembre 1964, Monestier era diventato giornalista professionista nel 1992 e aveva lavorato al quotidiano “La Cronaca di Verona” ricoprendo l’incarico di vice caposervizio della redazione provincia e diventando poi caposervizio della cronaca cittadina sino al settembre 1994.

Caporedattore anche a “Il Mattino dell’Alto Adige“, nel 1997 ha assunto lo stesso ruolo nella redazione trentina de “L’Alto Adige“. In carriera anche i ruoli di vicedirettore e condirettore de “Il Mattino di Padova” e “La Tribuna di Treviso“, nel 2012 poi l’ingresso a “Il Messaggero Veneto” e “Il Piccolo” dove è diventato successivamente direttore.

Il cordoglio della politica

La morte di Monestier ha lasciato senza parole numerose figure di spicco della politica veneta e non solo. Luca Zaia, governatore del Veneto, ha commentato così la scomparsa del giornalista: “Ci ha lasciato prematuramente, in punta di piedi, un grande bellunese, un veneto Doc, un giornalista stimato in Veneto, ma anche in altre regioni d’Italia, in cui ha lasciato la sua impronta indelebile come il Friuli e il Trentino. Il tocco della sua penna non si può scordare, per la finezza, per la concretezza e per il rispetto e la ricerca della verità che hanno sempre contraddistinto i suoi articoli”.

Dolore anche per Massimiliano Fedriga, presidente del Friuli Venezia Giulia: “Profondo dolore per la scomparsa di un uomo di carattere, di profonda intelligenza e di grande correttezza, umana e professionale, che nella propria carriera di giornalista ha dimostrato di essere un grande direttore per le testate da lui guidate”.

A unirsi al cordoglio anche il segretario del PD Enrico Letta: “Apprendo con profondo dolore la tristissima notizia dell’improvvisa e prematura scomparsa di Omar Monestier. Sono vicino ai suoi cari e alle redazioni de Il Piccolo e del Messaggero Veneto”.