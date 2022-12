Acireale, tragico incidente notturno: muore un 16enne travolto da un'auto

Altro drammatico incidente sulle strade italiane. Nella notte tra sabato 17 e domenica 18 dicembre, in pieno centro ad Acireale (Catania), intorno alle 3, un ragazzo di 16 anni ha perso la vita dopo che, alla guida del suo scooter, si è scontrato con una Audi Q8. Un urto terrificante che non gli ha lasciato scampo, come riferiscono le testate locali siciliane.

La tragedia si è consumata sul centralissimo viale Kennedy, all’incrocio con corso Italia. La vittima, Daniele Cantale Garano, era a bordo del suo motociclo, un Honda Sh, e, secondo le prime ricostruzioni sarebbe andato in collisione in prossimità del crocevia di corso Italia.

Secondo una prima ricostruzione la macchina viaggiava in contromano

Le prime notizie riportano che l’Audi pare che viaggiasse in controsenso e a gran velocità. Alla guida ci sarebbe stato un cittadino di origini albanesi di 23 anni.

Il ragazzo in sella allo scooter, che indossava regolarmente il casco, dopo lo scontro mortale è stato sbalzato dal sellino del mezzo a due ruote terminando la sua caduta sul selciato. Sarebbe morto sul colpo.

I soccorsi

Vani sono risultati i soccorsi dei sanitari del 118 accorsi con prontezza sul luogo del dramma.

I rilievi sono stati eseguiti dalla Polizia del locale Commissariato e dal Norm dei Carabinieri di Acireale.

Fonte foto: ANSA

Le richieste dei cittadini di Acireale

Diversi cittadini di Acireale, appresa la tragica notizia, si sono riversati sui social esprimendo cordoglio e tornando a chiedere all’amministrazione comunale di provvedere al più presto a sistemate l’incrocio in cui si è consumato l’incidente.

C’è chi chiede di costruire una rotonda e chi di installare un semaforo, in quanto quel tratto di strada da sempre è considerato a rischio