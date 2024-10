Incidente a Carugo vicino Cantù, 17enne morto nello schianto: feriti altri quattro ragazzi, due sono gravi

Un’auto con a bordo cinque ragazzi tra i 17 e i 21 anni si è schiantata contro un albero a Carugo, in provincia di Como. Nel violento impatto è morto un 17enne, mentre altri due sono ricoverati in condizioni gravissime al San Gerardo di Monza e al Niguarda di Milano. In ospedale, al Sant’Anna di Como anche il conducente dell’auto e l’altro amico, ma non sarebbero in pericolo di vita.

L’incidente a Carugo

L’incidente mortale è avvenuto intorno alla mezzanotte a cavallo tra giovedì 24 e venerdì 25 ottobre, sulla strada provinciale Arosio-Canzo.

Oltre ai soccorsi intervenuti in forze, sul posto sono intervenuti i carabinieri, al lavoro per effettuare i rilievi necessari a ricostruire la dinamica ed eventuali responsabilità.

La zona del Comasco, nel territorio del Comune di Carugo, dove è avvenuto l’incidente

Morto un 17enne

Secondo le prime ricostruzioni sull’accaduto, il ragazzo alla guida dell’Audi A3 avrebbe perso il controllo, probabilmente anche a causa della pioggia che ha reso l’asfalto scivoloso, e sarebbe uscito di strada andando a schiantarsi violentemente contro un albero. Nell’urto non sono rimasti coinvolti altri veicoli.

Sul posto è stato necessario l’intervento di quattro ambulanze, un’automedica e un’auto infermieristica, oltre ai Vigili del fuoco che hanno operato per oltre due ore per liberare i ragazzi dalle lamiere dell’abitacolo accartocciato.

Per il 17enne di Arosio seduto sul sedile accanto al conducente non c’è stato nulla da fare.

Trasportati in codice rosso in ospedale un altro 17enne, che si troverebbe in terapia intensiva al San Gerardo di Monza, e un 18enne ricoverato in prognosi riservata al Niguarda di Milano.

Hanno riportato ferite serie, ma non sarebbero in pericolo di vita, anche il guidatore e un altro passeggero di 21 anni.

L’incidente sull’A1

L’incidente si è verificato a distanza di qualche ora da un altro scontro mortale sull’A1, tra i comuni di Orvieto e Attagliano, in cui hanno perso la vita due operai.

L’urto ha coinvolto, un camion con alla guida un uomo di 55 anni e un furgone che si trovava fermo lungo la corsia di emergenza dell’autostrada e che sarebbe stato tamponato dal mezzo pesante.

Il furgone sarebbe rimasto in panne a bordo strada, sembrerebbe a causa del serbatoio vuoto. Due dei tre operai sarebbero rimasti uccisi dopo essere scesi dal veicolo, mentre il terzo sarebbe rimasto ferito.