Scontro tra camion e furgone nell'incidente sull'autostrada A1, morti due operai: un terzo è ferito

Tragico incidente avvenuto sull’autostrada A1 tra Orvieto e Attigliano, dove si è verificato uno scontro tra un camion e un furgone che era fermo in sosta. In seguito allo schianto due operai sono morti, mentre una terza persona è rimasta ferita. Illeso il conducente del mezzo che ha tamponato.

L’incidente sull’autostrada A1

Si è verificato alle prime ore del mattino di oggi – giovedì 24 ottobre 2024 – un violento incidente lungo l’autostrada A1 Milano-Napoli, in direzione sud, in una tratta compresa tra i comuni di Orvieto e Attigliano (in provincia di Rieti), all’altezza del chilometro 457.

Secondo le informazioni fin qui raccolte, stando alla ricostruzione effettuata dalla Polizia Stradale, un camion con alla guida un uomo di 55 anni avrebbe tamponato un furgone che si trovava fermo lungo la corsia di emergenza dell’autostrada.

Fonte foto: Tuttocittà.it L’area dell’autostrada A1 nella quale è avvenuto l’incidente causato dallo scontro tra un camion e un furgone, in seguito al quale due operai sono morti

Il furgone colpito, un autocarro di una ditta della provincia di Latina, era fermo in sosta a bordo strada, sembrerebbe a causa del serbatoio vuoto. Secondo una prima ricostruzione, dei tre operai che viaggiano con il mezzo, uno era sceso per prendere la cisterna di autorifornimento, mentre un altro per espletare bisogni fisiologici.

L’arrivo dei soccorsi dopo lo scontro

In seguito all’incidente, sul luogo sono quindi accorsi gli agenti della Polizia Stradale di Orvieto (Terni), coordinata dal comandante Massimiliano Bolli, il personale medico del 118, i vigili del fuoco di Orvieto e il personale di Autostrade per l’Italia.

Gli operatori sanitari giunti sul posto non hanno potuto fare nulla per i due operai che erano scesi dal mezzo, un 52enne proveniente dalla provincia di Potenza e un uomo di 35 anni con origini pachistane. I due sarebbero morti sul colpo dopo essere stati travolti dal camion.

Ferito invece il terzo collega, un operaio di origini bengalesi che era invece rimasto sul mezzo fermo. L’uomo ha ricevuto le cure necessarie sul posto, ed è poi stato trasferito in ospedale. Sotto shock invece il conducente del mezzo pesante, che sarebbe però rimasto illeso.

Forti disagi lungo la tratta

In seguito all’incidente, lungo la tratta si è potuto procedere solo su una corsia, con le code che hanno superato gli 11 chilometri di lunghezza nel tratto compreso tra Fabro e Attigliano, in direzione Roma.

Difatti, proprio per chi è diretto a Roma, l’Anas ha consigliato di uscire a Orvieto, percorrere la strada Provinciale 71 in direzione di Montefiascone, poi la strada statale 2 Cassia verso Viterbo e successivamente la superstrada Viterbo-Orte con rientro in autostrada ad Orte.

L’Anas ha comunicato poco dopo di aver riaperto la tratta, ma il traffico è rimasto congestionato ancora a lungo. Per le lunghe percorrenze da Firenze in direzione Roma, il consiglio è quello di uscire a Valdichiana, percorrere il Raccordo Siena-Bettolle, seguire quindi la E45 per poi rientrare in A1 a Orte.