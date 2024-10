Francesco Damiani morto a 18 anni a Bari, l'auto si ribalta dopo un incidente sul lungomare: gravi i 4 amici

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Tragico incidente stradale nella notte sul lungomare di Bari, dove una Mini Cooper con a bordo cinque giovani si è ribaltata più volte. Francesco Damiani, 19 anni, residente nel quartiere San Paolo, è morto in ospedale a causa delle gravi ferite riportate. Gli altri quattro ragazzi, tutti poco più che diciottenni, sono stati estratti dalle lamiere e trasportati in condizioni critiche negli ospedali della zona. La polizia sta indagando per chiarire la dinamica dell’incidente, avvenuto tra le spiagge di Pane e Pomodoro e Torre Quetta.

Incidente sul lungomare

Nella notte tra domenica 20 e lunedì 21 ottobre, un tragico incidente si è verificato sul lungomare sud di Bari. Il sinistro è avvenuto precisamente tra le spiagge di Pane e Pomodoro e Torre Quetta, tra via Di Cagno Abbrescia e via Ballestrero.

Poco dopo l’una di notte, un gruppo di cinque ragazzi, tutti poco più che diciottenni, viaggiava a bordo di una Mini Cooper quando, per cause ancora in fase di accertamento, il veicolo è finito fuori strada.

Fonte foto: Tuttocittà.it Lungomare di Bari, dove si è verificato l’incidente in auto con 5 giovani: uno è deceduto

L’auto si è ribaltata più volte, terminando la sua corsa su un fianco, con conseguenze gravi per i giovani a bordo, come il fatto di essere rimasti bloccati tra le lamiere fino all’arrivo dei Vigili del Fuoco.

Dinamiche dell’incidente

Secondo le prime ricostruzioni della polizia giunta sul posto, il veicolo ha perso il controllo senza un apparente motivo, causandone il ribaltamento.

Non sono ancora chiari infatti i dettagli esatti che hanno portato all’uscita di strada dell’auto. La polizia è attualmente impegnata nei rilievi e nelle indagini per chiarire se ci sia stato il coinvolgimento di altri veicoli o fattori esterni all’incidente.

Non si esclude nessuna ipotesi, come l’elevata velocità o l’alterazione delle condizioni del guidatore.

I soccorsi: bilancio del sinistro

All’arrivo dei Vigili del Fuoco sul luogo del sinistro, la scena è stata descritta come “terribile”. Due dei ragazzi erano stati sbalzati fuori dall’abitacolo, mentre gli altri tre erano rimasti intrappolati tra le lamiere.

Il personale del 118 ha immediatamente provveduto ai soccorsi, trasportando i feriti agli ospedali Di Venere, San Paolo e al Policlinico di Bari.

Il bilancio è drammatico (come per l’incidente a Tradate) e purtroppo Francesco Damiani, il 19enne residente al quartiere San Paolo, è deceduto a causa delle gravi ferite riportate, mentre gli altri quattro ragazzi sono in condizioni critiche.