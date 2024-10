Violento incidente a Tradate tra due auto, morto 18enne e tre feriti nello scontro all'incrocio: la dinamica

Un incidente tra due auto a Tradate, in provincia di Varese, ha provocato la morte di un 18enne e il ferimento di altri due ragazzi e una ragazza. La vittima, residente nel Comasco, è deceduta subito dopo il trasporto in ospedale. Non sarebbero in pericolo di vita gli altri tre giovani coinvolti nel violento impatto, un 25enne, una 21enne e un altro ragazzo di 18 anni. I carabinieri della compagnia di Saronno sono al lavoro per ricostruire la dinamica dello scontro e attribuire eventuali responsabilità.

L’incidente a Tradate

L’incidente mortale si è verificato intorno alle 3 della notte tra venerdì 18 ottobre e sabato 19, lungo via Costa del Re, nel comune del Varesotto.

Secondo quanto risultato dai primi rilievi, il 18enne che ha perso la vita era alla guida di una delle due auto, che si sarebbero scontrate frontalmente per cause ancora in fase di accertamento.

La zona di Tradate, nel Varesotto, dove si è verificato l’incidente mortale tra due auto, in cui ha perso la vita un ragazzo di 18 anni

Un 18enne morto e tre feriti

Intervenuti in forze i mezzi del 118, arrivati sul posto con tre ambulanze, due automediche e l’elisoccorso partito dall’ospedale Sant’Anna di Como.

Immediato il trasporto in codice rosso in ambulanza del 18enne, residente a Castelnuovo Bozzente, piccolo paese del Comasco, a pochi chilometri di distanza da dove è avvenuto lo schianto letale. Nonostante la corsa in ospedale, il ragazzo è morto poco dopo l’arrivo al pronto soccorso del Circolo di Varese.

Sul luogo dell’incidente è stato necessario anche l’intervento dei Vigili del Fuoco del comando di Saronno per estrarre la ragazza rimasta incastrata nell’abitacolo, tagliando le lamiere con l’utilizzo di pinze e cesoie pneumatiche.

“L’intervento si è protratto per più di due ore a causa della complessità dello scenario”, hanno spiegato i Vigili del Fuoco, che al loro arrivo hanno trovato le due carcasse di auto accartocciate e spezzate a metà.

L’incidente mortale sull’A1

Alcune ore prima del violento incidente a Tradate, un altro conducente è rimasto vittima della strada ribaltandosi con il tir sull’autostrada A1.

Il camionista ha perso la vita ribaltandosi in maniera autonoma con il proprio autoarticolato all’altezza di Cassino, nel Frusinate. Ancora da chiarire le cause dell’incidente mortale.