Federico Asta morto in un incidente a Bologna, il pasticcere dei vip si è scontrato in moto con un suv

Tragedia a Bologna: nella serata di lunedì 21 ottobre, Federico Asta (34 anni) ha perso la vita. Il pasticcere, molto noto in città, è deceduto in un incidente stradale. Il giovane, soprannominato “il pasticcere dei vip”, era a bordo di una Yamaha quando si è scontrato con un suv Honda in via Salvemini, all’incrocio con via Einaudi. Nonostante l’intervento immediato dei soccorsi, per lui non c’è stato nulla da fare.

Federico Asta, 34 anni, noto pasticcere della città, ha perso la vita in un tragico incidente avvenuto nella serata del 21 ottobre, poco prima delle 22.

Lo sconto, in particolare, si è verificato nella periferia di Bologna, all’incrocio tra via Salvemini e via Einaudi, dove la moto di grossa cilindrata Yamaha su cui viaggiava Asta si è scontrata con un suv Honda.

Fonte foto: Tuttocittà.it Zona dell’incidente che ha coinvolto Federico Asta a Bologna

Le circostanze precise dell’incidente sono ancora in fase di accertamento da parte della polizia locale. Nonostante l’intervento tempestivo del 118, per il giovane non c’è stato nulla da fare. Il conducente del suv invece è rimasto illeso.

Le dinamiche

Secondo le prime ricostruzioni, il suv stava svoltando lungo la strada quando si è verificato l’impatto violento con la moto di Federico Asta.

L’urto è stato talmente forte che il pasticcere è stato sbalzato dalla moto, cadendo rovinosamente a terra. Il personale sanitario ha cercato di rianimarlo, ma le ferite riportate si sono rivelate fatali.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale per effettuare i rilievi e cercare di capire meglio la dinamica dell’incidente, che ricorda lo scontro fatale per Mirco Trevisan.

Chi era Federico Asta

Federico Asta era conosciuto da molti come “il pasticcere dei vip”. La sua pasticceria in via Battindarno, nel quartiere Santa Viola, era diventata un punto di riferimento per molte personalità dello sport e dello spettacolo, che spesso si affidavano a lui per la preparazione di dolci per eventi e celebrazioni.

Durante la pandemia, Asta si era distinto per le sue iniziative solidali, donando prodotti da forno a medici e infermieri impegnati nella lotta contro il Covid-19.

Sui social, moltissimi messaggi di cordoglio hanno ricordato la sua generosità e il suo sorriso sempre presente, con il presidente del quartiere Borgo Panigale-Reno, Vincenzo Gaggioli, che lo ha omaggiato pubblicamente per il suo impegno nella comunità e la sua passione per il lavoro.