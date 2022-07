Accoltella i senzatetto mentre dormono per strada, è caccia all'uomo: la polizia diffonde il video

Nel giro di poco più di una settimana ha ucciso un senzatetto e ne ha feriti altri due. Ora la polizia di New York ha deciso di diffondere il volto dell’uomo per tentare di avere segnalazioni utili alle indagini. La caccia è aperta, il video postato sui canali social della polizia mostra un uomo di colore che si sposta in bicicletta.

Senzatetto accoltellati mentre dormono, il 5 luglio la prima vittima

Il bilancio è di un morto e due feriti gravi. Le modalità delle aggressioni sono sempre le stesse. L’aggressore individua un senzatetto che dorme per strada, lo osservare per alcuni lunghi minuti e poi li ferisce con un coltello.

La prima aggressione risale al 5 luglio scorso, quando un homeless che dormiva su una panchina vicino al fiume Hudson si è svegliato con una grave ferita allo stomaco. L’uomo è stato portato al Bellevue Hospital, ma per lui non c’è stato nulla da fare.

🚨WANTED for HOMICIDE: On 7/5/22 at approx. 3:09 AM, opposite 374 West 11 St in Manhattan, the suspect stabbed a 34-year-old male causing his death. The suspect also stabbed two additional people on 7/8/22 and 7/11/22, both survived. Any info? DM @NYPDTips, or call 800-577-TIPS. pic.twitter.com/lY2nYO3IYD — NYPD NEWS (@NYPDnews) July 12, 2022

Altro senzatetto accoltellato a Midtown

Pochi giorni dopo, nella notte tra l’8 e il 9 luglio, un’altra aggressione a Manhattan, a Midtown. In questo caso, come mostrano le immagini, l’aggressore ha fissato per mezz’ora un uomo che dormiva su una panchina. Poi ha indossato una mascherina e ha accoltellato la vittima. In questo caso, pur se gravemente ferito, il senzatetto è sopravvissuto.

Pochi giorni fa l’ultima aggressione a un senzatetto

L’ultima aggressione risale alla notte tra domenica 10 luglio e lunedì 11, per l’esattezza alle tre del mattino. L’aggressore, questa volta, ha scelto la vittima in un parco giochi dell’Upper East Side. Il senzatetto dormiva su una panchina e anche in questo caso è stato accoltellato.

Per cercare di dare un nome all’aggressore, diventato ormai un vero e proprio incubo per i tanti homeless di New York, la polizia della città ha diffuso un video che mostra il volto dell’uomo.