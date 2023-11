A Roma una donna di 56 anni ha gettato le ceneri del padre in un cassonetto ed è stata denunciata

A Roma una donna di 56 anni è stata denunciata dopo aver abbandonato tra i rifiuti le ceneri del padre, defunto nel 2005.

Le ceneri del padre abbandonate a Villa De Santis

A scoprire le ceneri sono stati alcuni operatori Ama che stavano svuotando un cassonetto.

A un certo punto i dipendenti dell’azienda romana hanno notato un’urna cineraria abbandonata a Villa De Sanctis. A lasciarla su viale della Primavera la figlia della persona deceduta e cremata.

Fonte foto: ANSA

La denuncia

La donna, in un secondo momento, è stata rintracciata e denunciata.

Ad occuparsi della vicenda sono state le pattuglie del V gruppo Prenestino della polizia locale di Roma Capitale.

Gli agenti hanno operato all’altezza di via Fontechiari, in viale della Primavera, su segnalazione degli operatori ecologici che per primi hanno avvistato l’urna cineraria.

Le indagini e la restituzione delle ceneri

La polizia, dopo essere stata avvertita, ha dato il via alle indagini grazie alle quali si è risaliti all’identità della persona cremata, un uomo di nazionalità italiana morto nel 2005.

La donna, di 56 anni, è stata denunciata (art 411 del Codice Penale) per dispersione di ceneri non autorizzata.

Al termine della vicenda, alla 56enne sono state nuovamente affidate le ceneri del genitore.

La donna è inoltre stata diffidata a conservarle o smaltirle nelle modalità consentite dalla legge.