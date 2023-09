50enne morto schiacciato da macerie di un casolare a Manfredonia: Vigili del Fuoco allarmati da un testimone

Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, scrive da diversi anni su temi di attualità, con particolare attenzione alle tematiche giovanili e ambientali. Ha collaborato con case editrici per la recensione di saggi e romanzi e nel 2021-2022 è stata moderatrice di talk dal vivo su Roma.

Tragedia nella frazione di Manfredonia, a pochi chilometri da Borgo Mezzanone, dove un uomo di origini italiane è rimasto ucciso dal crollo di una scala in mattoni. Nelle vicinanze del luogo del crollo erano già presenti i Vigili del Fuoco, in azione per spegnere un incendio, quando sono stati avvertiti da un testimone oculare dell’accaduto. All’arrivo sul luogo del fatto però Mosé De Rosa, di 56 anni, è stato ritrovato morto. I carabinieri del distaccamento di Manfredonia stanno indagando per confermare e stabilire cosa sia realmente accaduto all’uomo.

I fatti

La corsa del testimone oculare verso i Vigili del Fuoco nelle vicinanze non è servita: l’uomo, rimasto schiacciato dalle macerie di un edificio, è stato ritrovato morto. Si chiamava Mosè De Rosa, aveva 56 anni e proveniva da Alberona, un comune dei Monti Dauni.

L’uomo è stato ritrovato sotto le macerie di un rudere sulla strada provinciale 75, nel tratto Foggia-Trinitapoli, all’altezza di Borgo Mezzanone. Si tratta di una zona isolata dell’agro di Manfredonia, dove si rifugiano da tempo senza fissa dimora. L’edificio in questione è spesso usato anche dai migranti impegnati nei lavori stagioni nelle campagne del Foggiano. Vecchio e in pessime condizioni, il rudere è infine crollato su De Rosa, la cui auto è stata trovata poco distante.

Fonte foto: Tuttocittà.it Ritrovato il corpo sotto le macerie dell’edificio a pochi chilometri da Borgo Mezzanone (frazione di Manfredonia) nel Foggiano

I Vigili del Fuoco

Sul posto sono intervenuti per primi i Vigili del Fuoco; alcune squadre infatti si trovavano nelle vicinanze, impegnate nel combattere un incendio. I soccorsi sono stati avvertiti da un uomo di origini straniere, che è corso nella loro direzione per chiedere aiuto.

Il testimone oculare ha riportato quanto visto: il 50enne si trovava nel casolare diroccato, di passaggio sotto una scala di mattoni pericolanti che ha ceduto all’improvviso.

Soccorsi e indagini

All’arrivo dei Vigili del Fuoco però non c’era più nulla da fare. La caduta dei pesanti mattoni della scala hanno ucciso Mosé De Rosa. Sono state avvertite le forze dell’ordine per verificare la testimonianza e i fatti.

Sul posto è giunta un’auto dei carabinieri del distaccamento di Manfredonia. In un primo momento l’uomo non era stato identificato. Mancavano i suoi documenti, ma poco dopo è stata ritrovata un’auto all’apparenza abbandonata nei pressi del casolare. L’auto apparteneva a Mosé De Rosa e grazie ai documenti è stato possibile confermare il decesso dell’uomo.