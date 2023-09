19enne pestato brutalmente a Anzio e investito per aver rimproverato degli uomini di correre troppo con l'auto

Un diciannovenne, intorno alle ore 17 di domenica 24 settembre 2023, è stato picchiato brutalmente ad Anzio.

Il ragazzo è in condizioni gravi all’ospedale Riuniti di Anzio e Nettuno

L’aggressione si è verificata in piazza Cesare Battisti. Le persone che hanno picchiato il giovane non sono ancora state identificate.

Il diciannovenne, al momento, si trova ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Riuniti di Anzio e Nettuno. La prognosi resta riservata.

La dinamica del pestaggio

Sul posto è intervenuta la Polizia di Stato che ha avviato le indagini, mettendosi sulle tracce delle persone che hanno perpetrato l’aggressione. Gli agenti stanno anche setacciando le immagini delle telecamere alla ricerca di indizi preziosi.

Secondo i primi accertamenti, il ragazzo avrebbe avuto una discussione coi suoi aggressori prima che questi iniziassero a percuoterlo.

Come riferito da alcuni testimoni e secondo una prima ricostruzione del quotidiano La Repubblica, il giovane avrebbe rimproverato delle persone perché stavano correndo con la macchina nella zona a ridosso della fermata degli autobus.

A quel punto, coloro che si trovavano a bordo della vettura, due o forse tre persone, si sarebbero fermate.

Scese dal mezzo hanno cominciato a sferrare calci e pugni sul diciannovenne che è finito a terra.

Il pestaggio è stato visto da diversi testimoni che hanno subito chiamato le forze dell’ordine.

Il ragazzo investito dall’auto dopo essere stato picchiato

Prima che arrivassero gli agenti della polizia, gli aggressori sono rapidamente rientrati in auto e si sono dati alla fuga, investendo la vittima all’altezza delle gambe.

Ancora non si è compreso quanti fossero di preciso gli aggressori a bordo dell’auto. Si sta cercando di capire se fossero in 3 o in 4.

Qualche settimana fa Anzio è stata scossa da un altro episodio di cronaca nera: una ragazza 18enne ha accusato di stupro un nigeriano di 32 anni.